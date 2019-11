Jaśkowiak: mogę wygrać z Andrzejem Dudą

Stawka wyborów jest wyjątkowa i uważam, że mogę wygrać z Andrzejem Dudą. Jestem przekonany, że ten pojedynek będzie wyjątkowo brutalny - ocenił prezydent Poznania Jacek Jaśkowiak, który w środę poinformował, że zgłosił swoją kandydaturę w prawyborach prezydenckich w Platformie Obywatelskiej. Jednocześnie zapewnił, że jego kontrkandydatka, Małgorzata Kidawa-Błońska "jest bardzo dobrym kandydatem", ale "osiem lat rządów Platformy Obywatelskiej ma również twarz pani marszałek".

Prezydent Poznania Jacek Jaśkowiak ogłosił w środę, że zgłosił swoją kandydaturę w prawyborach prezydenckich w Platformie Obywatelskiej.

"Uważam, że mogę wygrać z Andrzejem Dudą"

O powodach, dla których zdecydował się kandydować, mówił w czwartek w rozmowie z TVN24.

- Stawka wyborów jest wyjątkowa i uważam, że mogę wygrać z Andrzejem Dudą. Jestem przekonany, że ten pojedynek będzie wyjątkowo brutalny. Tylko samorządowcy mogli mieć przedsmak tego, co czeka kandydata w tej kampanii w przyszłym roku, (...) ta walka będzie wymagała charakteru, będzie też wymagała żelaznej kondycji, a mam ją, bo od lat intensywnie uprawiam sport - zapewniał.

- Wiem również, jak rozłożyć siły na te kilka miesięcy kampanii - dodał prezydent Poznania.

- My, samorządowcy, szczególnie ci, którzy mieli możliwość startu w wyborach bezpośrednich, wiedzą, jak należy zbudować sztab, jak należy wyznaczyć poszczególne etapy przy tej maszynie, którą teraz dysponuje Prawo i Sprawiedliwość - powiedział Jaśkowiak.

Przekonywał również, że może liczyć na "wsparcie ruchów obywatelskich, które wcześnie były skupione wokół Komitetu Obron Demokracji" i że "ma szereg sygnałów od ludzi świata kultury, którzy też deklarują swoje wsparcie".

"Małgorzata Kidawa-Błońska jest bardo dobrym kandydatem"

Prezydent Poznania odniósł się także do faktu, że do prawyborów zgłosiła się wicemarszałek Sejmu Małgorzata Kidawa-Błońska.

- Uważam, że Małgorzata Kidawa-Błońska jest bardo dobrym kandydatem. Natomiast wsłuchałem się w wypowiedź [przewodniczącego Rady Europejskiej - przyp. red.] Donalda Tuska i uzasadnienie, dlaczego on nie kandyduje. Dla mnie ten komunikat jest bardzo czytelny, ponieważ osiem lat rządów Platformy Obywatelskiej to również twarz premiera Tuska. Ale to jest również twarz pani marszałek - przekonywał.

Stwierdził, że "skoro Donald Tusk dochodzi do takich wniosków, to z tego również trzeba wyciągać jakieś konsekwencje". - Wydaje mi się, że w tych uwarunkowaniach mam większe szanse na to, by wygrać ten pojedynek, przy całym moim szacunku do Małgorzaty Kidawy-Błońskiej, przy szacunku o jej dorobku politycznego, przy tym wszystkim, co ona osiągnęła i zrobiła - wymieniał prezydent Poznania.

"Ja nie jestem obciążony tamtymi rządami"

- Mam tak samo wielki szacunek dla Donalda Tuska za to wszystko, co zrobił. Ale te uwarunkowania są takie, jakie są. Wiele lat negatywnego PR-u, okłamywania społeczeństwa w zakresie tego, co zrobił poprzedni rząd. To wszystko odnosi pewien skutek - kontynuował.

- Ja nie jestem obciążony tamtymi rządami, a jednocześnie pokazałem w Poznaniu, jak mogłem podejść do ludzi wykluczonych, ubogich - przekonywał Jaśkowiak w TVN24.

