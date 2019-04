Prezydent powołał nowego członka PKW. Miejsce zwolnił Hermeliński

Video: Jan Piotrowski / Fakty po południu

Przewodniczący PKW odchodzi na emeryturę

W piątek sędzia Wojciech Hermeliński odejdzie z Państwowej Komisji Wyborczej. To duża zmiana, bo jest jej przewodniczącym. Odchodzi ze względu na wiek. Kolejny raz wzywa, by politycy trzymali się z dala od komisji. Skład PKW ma uzupełnić profesor Grzegorz Jędrejek, który od 2017 roku jest sędzią Trybunału Konstytucyjnego. Jest jednak mało prawdopodobne, by to on został wybrany prezes PKW na nowego przewodniczącego.

