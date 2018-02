Foto: tvn24 Video: tvn24

Szef MSZ o ustawie o IPN: nie ma obaw

03.02 | W opinii szefa MSZ, "nie ma obawy, że ktoś kto napisze o złym doświadczeniu osobistym w czasie okupacji, że ktoś kto przeżył Holocaust zostanie pociągnięty do jakiejś odpowiedzialności". Na pytanie, skąd w takim razie stanowisko Departamentu Stanu USA, które wyraziło zaniepokojenie, odpowiedział: myślę, że te obawy docierają też tam, obawy ludzie, którzy interpretują to w określony sposób i stąd to wynika. Jedyne co nam zostaje to tłumaczenie jak jest naprawdę i jakie są intencje".

