Prezydent RP: dzień pogrzebu Adamowicza zostanie ogłoszony dniem żałoby narodowej

Nie będziemy organizowali żadnego marszu. Postaramy się wszyscy zjawić na pogrzebie i oddać hołd prezydentowi Gdańska Pawłowi Adamowiczowi - poinformował w poniedziałek Andrzej Duda po spotkaniu z przedstawicielami partii politycznych. Prezydent RP oświadczył, że ogłosi żałobę narodową w dniu, który rodzina zmarłego wybierze na pogrzeb.

Gdańsk żegna swojego prezydenta. Znicze i kwiaty przed urzędem Przed urzędem... czytaj dalej » Inicjatywę zorganizowania wspólnego marszu przeciwko przemocy i nienawiści prezydent Andrzej Duda wysunął jeszcze zanim poinformowano o śmierci prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza. Marsz miał się odbyć we wtorek wieczorem w Gdańsku. Na poniedziałkowe popołudnie Andrzej Duda zaprosił w tej sprawie do Pałacu Prezydenckiego szefów partii politycznych.

O wyznaczonej na rozpoczęcie rozmów godzinie 16 wiadomo już było, że prezydent Adamowicz nie żyje. Z udziału w rozmowach zrezygnowali przedstawiciele Platformy Obywatelskiej, Sojuszu Lewicy Demokratycznej i partii Teraz!

Stawili się m.in.: szefowa Nowoczesnej Katarzyna Lubnauer, wicemarszałek Sejmu Stanisław Tyszka (Kukiz'15), Piotr Zgorzelski z PSL, a także Agnieszka Dziemianowicz-Bąk, jedna z liderek Partii Razem. Obecni byli też: premier Mateusz Morawiecki, szef Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Joachim Brudziński i minister kultury Piotr Gliński.

Żałoba narodowa w dzień pogrzebu

Andrzej Duda poinformował, że w trakcie spotkania poruszona została kwestia ogłoszenia żałoby narodowej po tragicznej śmierci prezydenta Gdańska. Podkreślił, że chciał, żeby data żałoby narodowej była wspólną decyzją polityków różnych partii.



- Ustaliliśmy, że najodpowiedniejszym dniem będzie ten dzień, który zostanie ustalony przez rodzinę jako dzień pogrzebu - powiedział.



"Pawle, nigdy o Tobie nie zapomnimy". Politycy żegnają prezydenta Gdańska Politycy żegnają... czytaj dalej » - Tak też się stanie, dzień pogrzebu zostanie ogłoszony dniem żałoby narodowej, pamięci po panu prezydencie Adamowiczu - oświadczył prezydent.

Marszu nie będzie

Po spotkaniu Andrzej Duda powiedział, że jeszcze przed południem, kiedy wychodził z tą inicjatywą, miał nadzieję, że "pójdziemy w Gdańsku wspólnie w milczeniu w marszu przeciw przemocy, wrogości". Jak dodał, śmierć prezydenta Gdańska spowodowała, że plany się zmieniły.

- Doszliśmy do wniosku, że jakiekolwiek marsze organizowane przez władze nie są na miejscu. Jeżeli obywatele chcą organizować spontaniczne marsze, proszę bardzo. To jest zawsze wyraz solidarności - powiedział Duda. Podkreślił, że rodzina Piotra Adamowicza prosiła o zachowanie powagi i o to, by było jak najmniej polityki.



- Postanowiliśmy, że nie będziemy organizowali żadnego marszu. Postanowiliśmy, że jeżeli to będzie możliwe, także ze strony rodziny, postaramy się wszyscy zjawić na pogrzebie i tam właśnie być razem i oddać hołd panu prezydentowi Adamowiczowi - podkreślił Andrzej Duda.

"Momentem, w którym wszyscy możemy być, jest chyba pogrzeb"

- Są marsze milczenia, które są organizowane spontanicznie w wielu polskich miastach, także na warszawskim Placu Defilad. Zaapelowałam do prezydenta (Dudy), że jeśli chce uczestniczyć w jakimś wydarzeniu, to żeby poszedł na to wydarzenie, na którym są obywatele, na którym czują, że chcą razem w milczeniu uczcić pamięć prezydenta Adamowicza - powiedziała po spotkaniu szefowa Nowoczesnej Katarzyna Lubnauer.



"Był po prostu wspaniałym przyjacielem, lubił być z ludźmi, lubił się śmiać" Zawsze można było... czytaj dalej » Jak zaznaczyła, "rodzina prezydenta Adamowicza nie życzy sobie upolitycznienia tej śmierci".

- Rozumiemy to. Uważamy, że wola rodziny jest tu najważniejsza, dlatego tym momentem, w którym wszyscy możemy być, jest chyba pogrzeb. To ten moment, w którym możemy oddać hołd panu Adamowiczowi - zaznaczyła.

Piotr Zgorzelski (PSL) poinformował, że na spotkaniu przedstawiono prezydentowi prośbę, aby pogrzeb Adamowicza miał charakter państwowy. Jak podkreślił Zgorzelski, Adamowicz "zginął na służbie, biorąc udział w koncercie charytatywnym i jak mało komu, prezydentowi Adamowiczowi takie ostatnie pożegnanie się należy".

Nieobecni tłumaczą swą decyzję

W spotkaniu w Pałacu Prezydenckim nie wzięli udziału szefowie PO i SLD oraz Ryszard Petru (Teraz!). - Postanowiliśmy, ze względu na prośbę rodziny Pawła Adamowicza o nieupolitycznianie niedzielnej tragedii, że nie będziemy uczestniczyć w spotkaniu u prezydenta. Zwracamy się do prezydenta, by on także uszanował wolę bliskich Pawła Adamowicza i przełożył swoją inicjatywę na czas po zakończeniu żałoby - powiedział Polskiej Agencji Prasowej polityk z władz PO.

Na tę prośbę rodziny powołał się również Ryszard Petru.



Ze względu na prośbę rodziny Pawła Adamowicza o nieupolitycznianie niedzielnej tragedii, także nie wezmę udziału w spotkaniu w Pałacu Prezydenckim.



Poinformowałem Ministra Szczerskiego o swojej nieobecności.



1/2 — Ryszard Petru (@RyszardPetru) 14 stycznia 2019





Szef SLD Włodzimierz Czarzasty w liście do prezydenta zamieszczonym w poniedziałek na Twitterze informował natomiast, że nie weźmie udziału w spotkaniu, ponieważ uznał, "że to niewłaściwy moment na działania o charakterze PR-owym".



Zdecydowałem,że nie wezmę udziału w spotkaniu politycznym organizowanym przez Pana Prezydenta.



W tym tragicznym czasie zamierzam wyłącznie być myślami z rodziną i bliskimi @AdamowiczPawel. https://t.co/BHBYfqEZBg — WłodzimierzCzarzasty (@wlodekczarzasty) 14 stycznia 2019

Paweł Adamowicz nie żyje

Prezydent Gdańska Paweł Adamowicz został w niedzielę wieczorem zaatakowany przez nożownika podczas 27. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Gdańsku. Jego stan był bardzo poważny, przeszedł pięciogodzinną operację. Zmarł w szpitalu w poniedziałek po południu.

