Prezydent odznaczył czworo dzieci. "W sytuacjach trudnych umieli uratować innych"

Prezydent Andrzej Duda odznaczył w poniedziałek czworo dzieci Medalami za Ofiarność i Odwagę. Oznaczenia otrzymali: 9-letnia Julia,12-letni Dawid, 8-letni Michał i 6-letni Maciej za to, że - jak powiedział prezydent - "w sytuacjach trudnych, ekstremalnych, umieli zachować się w sposób wyjątkowy, umieli uratować innych".

- Zazwyczaj ordery i odznaczenia przyznawane są dorosłym, ale są sytuacje, że i dziecko, osoba bardzo młoda, może zasłużyć na to, by otrzymać wyjątkową nagrodę od państwa polskiego – powiedział Andrzej Duda podczas spotkania z dziećmi pod hasłem "Bezpieczne Wakacje z Parą Prezydencką".



- Te właśnie odznaczenia, Medale za Ofiarność i Odwagę, zazwyczaj dostają dorośli, najczęściej policjanci, strażacy, żołnierze. Za ratowanie życia ludzkiego, za wyjątkowe poświęcenie i wyjątkowe bohaterstwo. Dzisiaj te odznaczenia dostaną dzieci - Julka, Dawid, Michał i Maciek - za to, że w sytuacjach trudnych, ekstremalnych umieli zachować się w sposób wyjątkowy, umieli uratować innych - wskazał prezydent.

Odznaczone dzieci

6-letni Maciej Gacek zauważył na parapecie mieszkania na pierwszym piętrze chłopca bez opieki. Przewidział, że malec spadnie, podbiegł pod okno i złapał trzylatka, ratując go przed upadkiem z wysokości.



8-letni Michał Krupa usłyszał, że jego ciężarna siostra została zaatakowana. Odwrócił uwagę napastnika, który się spłoszył. Przed ucieczką zdążył jeszcze zaatakować chłopca nożem.



9-letnia Julia Pawlak ochroniła własnym ciałem młodszego brata, który był w grupie dzieci zaatakowanych przez agresywne psy. Sama doznała przy tym licznych obrażeń, z powodu których trafiła do szpitala.



12-letni Dawid Wroniszewski pomógł wydostać się z płonącego budynku siostrze, mamie i cioci. Przedarł się przez ścianę ognia, sam poranił się, wybijając szyby.

Życzenia od pary prezydenckiej

Prezydent zaakcentował, że ważne jest, by uczyć dzieci dbania o bezpieczeństwo swoje i innych. - Mam nadzieję, że po dzisiejszym spotkaniu i po tym, o czym słyszycie w ramach zajęć edukacyjnych (…) będziecie w stanie żyć i funkcjonować bezpiecznie, czasem także zwracać uwagę dorosłym, jeśli robią jakieś niebezpieczne rzeczy – zwrócił się do dzieci i młodzieży prezydent.



- Bardzo byśmy chcieli, żebyście wszystkie wróciły z wakacji szczęśliwe, zadowolone i w komplecie – podkreślił.



9-letnia Julka przykryła brata własnym ciałem, by ochronić go przed atakiem psów Dziewięcioletnia... czytaj dalej » Pierwsza dama Agata Kornhauser-Duda złożyła dzieciom życzenia z okazji obchodzonego w sobotę Międzynarodowego Dnia Dziecka.



- Życzymy wam, byście spełnili wszystkie swoje najskrytsze marzenia, byście zawsze mieli możliwość rozwijania swoich pasji, zainteresowań i talentów, i by jak najdłużej towarzyszyła wam charakterystyczna dziecięca ciekawość świata. Ale nade wszystko życzymy wam, by wasze dzieciństwo było pozbawione trosk, zmartwień, byście zawsze byli bezpieczni - powiedziała pierwsza dama.

Coroczne spotkanie

"Bezpieczne Wakacje z Parą Prezydencką" to coroczne wydarzenie skierowane do dzieci w wieku 6-11 lat, współorganizowane przez BBN i inne służby oraz społeczne organizacje ratownicze.



Podczas spotkania dzieci zapoznały się z zasadami bezpiecznego zachowania i reagowania w sytuacjach zagrożenia. Przedstawiciele instytucji i służby ratownicze zaprezentowali m.in. sposoby udzielania pierwszej pomocy, przedstawili zasady postępowania z wolno żyjącymi zwierzętami i reagowania przeciwpożarowego. Ponadto uczestnicy wydarzenia mogli zobaczyć sprzęt, jakim posługują się obecne na spotkaniu formacje i obserwować nadlatujący śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.