Prezydent: demonstracje sędziów pokazują, że to środowisko jest zepsute

"To będzie czas, kiedy prawo umiera"

20.07 | W nocy z środy na czwartek Komisja Sprawiedliwości odrzuciła w jednym bloku głosowań wszystkie poprawki PO do ustawy o Sądzie Najwyższym. - To są obrazy, których nie zapomni się chyba do końca życia. Historia dzieje się na naszych oczach, jest to moment przełomowy, który zdecyduje o tym, jak będzie wyglądało kilka lub kilkanaście lat naszego kraju - skomentował sprawę w rozmowie z TVN24 sędzia Bartłomiej Przymusiński, rzecznik Stowarzyszenia Sędziów Polskich Iusititia.

