Wizyta Angeli Merkel w Belwederze

19.03| Wizyta w Warszawie tuż po podróży do Paryża to dowód na to, że Angela Merkel zwraca szczególną uwagę na relacje z Polską - powiedział podczas poniedziałkowego spotkania w Warszawie z kanclerz Niemiec prezydent Andrzej Duda.

