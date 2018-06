Steinmeier w Warszawie. Rozmowy o Nord Stream 2 i zaufaniu w Unii

Od ceremonii powitania na dziedzińcu Pałacu Prezydenckiego rozpoczęła się we wtorek po południu dwudniowa wizyta w Warszawie prezydenta Niemiec Franka-Waltera Steinmeiera i jego małżonki Elke Buedenbender.

Dwudniowa wizyta w Warszawie prezydenta Niemiec Franka-Waltera Steinmeiera i jego małżonki Elke Buedenbender rozpoczęła się we wtorek po południu od ceremonii powitania na dziedzińcu Pałacu Prezydenckiego.

Po przywitaniu niemieckiej pary prezydenckiej przez prezydenta Andrzeja Dudę i pierwszą damę Agatę Kornhauser-Dudę, prezydenci rozmawiali "w cztery oczy". Potem doszło też do rozmów plenarnych delegacji pod ich przewodnictwem, a następnie głowy państw wystąpiły na konferencji prasowej.

Oglądaj Wideo: tvn24 Steinmeier powitany w Warszawie

"Jesteśmy zwolennikami Europy wolnych narodów"

Andrzej Duda dziękował Steinmeierowi za przyjęcie zaproszenia i przybycie do Warszawy w związku z obchodami stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości. - Pan prezydent jest pierwszym przywódcą, który przyjechał do naszego kraju po to, żeby razem z nami uczcić tę niezwykle ważną dla nas rocznicę. Panie prezydencie, bardzo za to dziękuję - mówił Duda.

"Nord Stream wzmacnia zależność Europy od dostaw z Rosji" To nie jest... czytaj dalej »

- To że dzisiaj pan prezydent jest z nami, w roku stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości, przedstawiciel naszego wielkiego sąsiada, jakimi są Niemcy jest dla nas aktem ogromnie ważnym, jeszcze raz za to dziękuję - dodał.

Polski prezydent przekazał, że rozmawiał ze swoim odpowiednikiem o przyszłości Unii Europejskiej. - Powiedziałem, że liczymy bardzo na to, że nie będzie wcielanych w życie żadnych idei takich, jak Europa dwóch prędkości, czy budowanie zinstytucjonalizowanego, silnego jądra Unii Europejskiej - zaznaczył.

- Jesteśmy zwolennikami Europy wolnych narodów i równych państw, w więc takiej Europy, gdzie każde państwo ma swoje miejsce, ale z drugiej strony ma taki sam głos jak inne państwa. W związku z tym może czerpać także takie same benefity z tego, że jest w Unii Europejskiej - dodał prezydent.

Wyraził wiarę, że "w tym kierunku pójdzie przyszłość Unii, że będzie to powrót do tego, co legło u podstaw budowania Unii, jako tej wspólnoty, w której wszyscy mieli być traktowani jednakowo". - Chciałbym żebyśmy przy tym pozostali - dodał.

Jak zaznaczył, wraz z prezydentem Niemiec wyrazili niepokój w związku z tym, że w niektórych krajach Unii do głosu dochodzą formacje polityczne, które mają antyeuropejski program. - Mam nadzieję, że żadne ruchy odśrodkowe, antyeuropejskie w innych krajach nie uzyskają takiej przewagi, aby doprowadzić do dezorganizacji tego wielkiego projektu europejskiego - podkreślił.

Prezydent Duda powiedział też, że "wyraził dezaprobatę" w kwestii budowy gazociągu Nord Stream 2 i "wyjaśniał, skąd się bierze nasz opór wobec tego projektu, chodzi o bezpieczeństwo naszej części Europy".

Steinmeier: potrzebujemy zaufania

Prezydent Frank-Walter Steinmeier mówił z kolei, że Unia Europejska "jest dotychczas najbardziej przekonującą odpowiedzią na historię naszego kontynentu, który był naznaczony konfliktami i wojnami". - Europa pewna siebie jest konieczną odpowiedzią na zmiany zachodzące na świecie - dodał.

- Obecnie potrzebujemy więcej niż kiedykolwiek wzajemnego zaufania i czegoś na kształt poczucia "my". Nie "my przeciwko nim", czy "my przeciwko Brukseli", tylko musimy wnieść konstruktywny wkład, by przezwyciężyć kryzys europejski - tłumaczył.

Steinmeier dodał też, że "dla Niemiec bliskie i przyjazne stosunki z Polską", w obliczu "mrocznego" rodziału historii, jakim była II wojna światowa, są "naprawdę nieocenioną wartością".

Wizyta w Warszawie

Prezydent Steinmeier będzie w Warszawie wraz z żoną o środy. W ramach wizyty obie pary prezydenckie wezmą udział w konferencji "Polska i Niemcy w Europie" zorganizowanej z okazji stulecia odzyskania niepodległości przez Polskę w Zamku Królewskim. Zaplanowano tam wystąpienia obu prezydentów.

Drugiego dnia swojej wizyty prezydent Niemiec ma m.in. zasadzić drzewo w "Ogrodach Polsko-Niemieckich" w stołecznym Parku Skaryszewskim - będzie to grab pospolity. W wydarzeniu weźmie udział wiceprezydent stolicy Michał Olszewski - poinformował warszawski ratusz. Ponadto prezydent Niemiec ma odwiedzić w środę Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN - o czym poinformowało muzeum.