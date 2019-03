Prezydent: mam nadzieję na pogłębienie obecności NATO w Polsce





Prezydent Andrzej Duda podziękował wojskom sojuszniczym za współpracę z polskimi żołnierzami. Podczas wizyty na poligonie w Orzyszu w związku z przypadającą za kilka dni 20. rocznicą wstąpienia Polski do NATO wyraził nadzieję, że "z biegiem lat obecność NATO w Polsce będzie się powiększała".

Środowa wizyta w Orzyszu jest częścią obchodów "NATO Week", organizowanych z okazji 20. rocznicy wstąpienia Polski do struktur Sojuszu Północnoatlantyckiego.

Pokazy na poligonie w Orzyszu

Prezydent Andrzej Duda, któremu towarzyszyli minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak i szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Paweł Soloch, oglądał pokaz przygotowany przez polskich żołnierzy z wojskami sojuszniczymi z Batalionowej Grupy Bojowej stacjonującej koło Orzysza w ramach wzmocnionej wysuniętej obecności NATO na wschodniej flance.

Po zakończeniu pokazów odbyła się parada kilkunastu czołgów. Prezydent obejrzał także sprzęt wojskowy i rozmawiał z żołnierzami, którzy go obsługują.

Po zakończeniu pokazu Andrzej Duda podziękował wojskowym z Polski, dowódcy 15. Giżyckiej Brygady Zmechanizowanej Norbertowi Iwanowskiemu, USA, Wielkiej Brytanii i Rumunii. Wręczył im polskie flagi.

Źródło: PAP / PAP/Tomasz Waszczuk Pokaz wojskowy w Orzyszu z okazji zbliżającej się 20. rocznicy przystąpienia Polski do NATO

"Mam nadzieję, że ta obecność z biegiem lat będzie się pogłębiała"

Andrzej Duda podkreślił, że stacjonujące w Orzyszu siły polskie, amerykańskie, brytyjskie, rumuńskie i chorwackie chronią Rzeczpospolitą oraz wschodnią flankę Sojuszu.

- To jest taki wymowny pokaz obecności Sojuszu Północnoatlantyckiego w naszym kraju i na wschodniej flance Sojuszu. Mam nadzieję, że ta obecność z biegiem lat będzie się pogłębiała, będzie się powiększała, że będziemy mieli nie tylko obecnych żołnierzy różnych armii Sojuszu Północnoatlantyckiego na terenie Polski, ale że będą często u nas odbywały się także i ćwiczenia - mówił prezydent.

Jego zdaniem "jest to niezwykle ważne, aby zgrywać działanie jednostek, aby żołnierze ćwiczyli razem, aby w ten sposób do perfekcji doprowadzać wychodzenie z różnych sytuacji i realizację różnych zadań o charakterze taktycznym".

Szef MON: możemy w ramach NATO czuć się bezpiecznie

Minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak podkreślał, że w Polsce przez ostatnie 20 lat "pojawiło się wiele instytucji natowskich".

- To decyzja sojuszników w Warszawie w 2016 roku spowodowała, że w Orzyszu stacjonują wojska sojusznicze - zaznaczył.

Przypomniał, że w ubiegłym roku razem z prezydentem uczestniczyli w certyfikacji dowództwa wielonarodowej dywizji w Elblągu, która ma koordynować działania wielonarodowych batalionów NATO w Polsce i krajach bałtyckich.

- Przygotowane są instytucje wojskowe do sprawowania swoich funkcji, również szkoleniowych. To wszystko sprawia, że system obrony naszego kraju jest spójny, że możemy w ramach NATO czuć się bezpiecznie - powiedział szef MON.

Oglądaj Wideo: tvn24 "Możemy w ramach NATO czuć się bezpiecznie"

Żołnierze NATO w Polsce

Batalionowa Grupa Bojowa NATO stacjonuje koło Orzysza od kwietnia 2017 roku. Rotacja kolejnych zmian żołnierzy następuje co sześć miesięcy. Trzon natowskiego batalionu tworzą żołnierze kawalerii pancernej USA. W jego skład wchodzą też żołnierze z Wielkiej Brytanii (wojska rozpoznania), Rumunii (pododdział przeciwlotniczy) i Chorwacji (wojska artyleryjskie).



Decyzję o wysłaniu do Polski i państw bałtyckich czterech wielonarodowych batalionowych grup bojowych potwierdził szczyt NATO w Warszawie w lipcu 2016 roku. Celem inicjatywy określonej jako wysunięta wzmocniona obecność (eFP) było wzmocnienie wschodniej flanki Sojuszu. Polska wydzieliła siły do batalionów stacjonujących w Rumunii i na Łotwie.