"Duże wyzwanie" i "zrealizowane wszystkie elementy". Koniec ćwiczeń Anakonda 18

- To podkreślenie naszego sojuszu i naszych zdolności obronnych - mówił w czwartek w Elblągu prezydent Andrzej Duda o zakończonych ćwiczeniach Anakonda 18, w których udział brali między innymi polscy i amerykańscy żołnierze. Minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak określił ćwiczenia jako "duże wyzwanie, któremu żołnierze NATO sprostali".

Prezydent i minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak brali udział w czwartek w Elblągu w uroczystym zakończeniu ćwiczenia Anakonda 18 oraz podsumowaniu procesu certyfikacji Dowództwa Wielonarodowej Dywizji Północny Wschód.

W trakcie uroczystości akt mianowania na stopień generała dywizji otrzymał gen. bryg. Krzysztof Motacki - dowódca Wielonarodowej Dywizji Północny Wschód. Z kolei akty mianowania na stopień generała brygady prezydent wręczył płk. Piotrowi Malinowskiemu - szefowi sztabu Wielonarodowej Dywizji Północy Wschód i płk. Dariuszowi Żuchowskiemu - zastępcy szefa sztabu Wielonarodowego Korpusu Północny Wschód ds. zabezpieczenia.

"Duże wydarzenie ćwiczebne"

W swoim wystąpieniu prezydent ocenił, że Anakonda 18 to "duże wydarzenie ćwiczebne", które odbywało się nie tylko na terenie Polski, ale i w państwach bałtyckich. Ćwiczenie - podkreślił prezydent - było niezwykle wymagające. - Oznaczało z jednej strony tradycyjne ćwiczenie działań bojowych, ale też obronne wobec działań hybrydowych - mówił Duda. - Gratuluję, że udało się zrealizować wszystkie założone elementy - dodał.

Prezydent pogratulował także wszystkim zaangażowanym w proces tworzenia i certyfikacji Dowództwa Wielonarodowej Dywizji Północny Wschód. - Doskonała ocena uzyskana w certyfikacji stanowi potwierdzenie nie tylko ciężkiej pracy, ale jest z pewnością powodem do wielkiej satysfakcji - mówił.

W swoim wystąpieniu prezydent wyraził nadzieję, iż "w najbliższych miesiącach, latach będziemy mogli oczekiwać zwiększenia w Polsce sojuszniczej obecności", ale żołnierze będą "mieli coraz więcej okazji do tego, aby doskonalić swoje współdziałanie w warunkach bojowych".

- Po to - wyjaśnił, zwracając się do żołnierzy - abyście potem w razie potrzeby ramię w ramię (...) jako najsprawniejsza wspólna armia świata mogli stawać w obronie świata wolnego. I abyście zawsze wracali spokojnie do domu - podkreślił Duda.

Według prezydenta czwartkowa uroczystość to przede wszystkim "kolejne podkreślenie naszego sojuszu i naszych zdolności obronnych". Jak dodał, jest to "niezwykle ważne w tym niezwykle dynamicznie zmieniającym się świecie, jeśli chodzi o architekturę bezpieczeństwa". Prezydent podkreślił też, że żołnierze armii sojuszniczych są u nas zawsze "mile widziani".

Podziękował także wszystkim żołnierzom polskim oraz armii sojuszniczych, którzy brali udział w ćwiczeniu. - Boże błogosław naszym żołnierzom i ich rodzinom - powiedział prezydent.

Hołd dla George'a H.W. Busha

Podczas uroczystości w Elblągu prezydent Duda uczcił minutą ciszy pamięć zmarłego w zeszłym tygodniu byłego prezydenta USA George'a H.W. Busha.



- Jestem pewny, że gdyby nie polityka Stanów Zjednoczonych, gdyby nie polityka pana prezydenta Ronalda Reagana, z którym jako wiceprezydent współpracował pan George Bush, gdyby nie późniejsza jego polityka jako prezydenta Stanów Zjednoczonych, nie padłaby Żelazna Kurtyna i nie byłoby tego dzisiejszego pięknego spotkania - powiedział.

"Żołnierze udowodnili swoją sprawność"

Minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak podkreślił z kolei, że ćwiczenia Anakonda 18 były "dużym wyzwaniem", któremu - jak ocenił - żołnierze NATO sprostali. - Żołnierze naszych wojsk sojuszniczych udowodnili, że są sprawni, udowodnili, że potrafią ze sobą współpracować, udowodnili naszą solidarność i troskę o wspólne bezpieczeństwo - stwierdził.

Szef MON pogratulował wszystkim żołnierzom, że "udowodnili swoją sprawność, wiedzę wojskową, zaangażowanie" w to, aby "stanowić bardzo ważny filar bezpieczeństwa na wschodniej flance NATO".

Ćwiczenia Anakonda

Anakonda jest największym, cyklicznie odbywającym się ćwiczeniem organizowanym przez Polskę z udziałem sojuszników oraz międzynarodowych koalicjantów. Celem - również tej edycji ćwiczeń - jest integracja narodowych, sojuszniczych struktur dowodzenia i wojsk w ramach osiągania zdolności do prowadzenia strategicznej operacji obronnej w środowisku zagrożeń konwencjonalnych oraz hybrydowych.

Ulokowane w Elblągu dowództwo ma odpowiadać za koordynację działań wielonarodowych batalionowych grup bojowych rozmieszczonych w Polsce, Estonii, na Litwie i Łotwie na mocy decyzji warszawskiego szczytu Sojuszu Północnoatlantyckiego z 2016 roku.