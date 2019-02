W Kancelarii Premiera od piątku wyłożona jest księga kondolencyjna ku pamięci zmarłego byłego premiera Jana Olszewskiego. Wpisał się do niej między innymi premier Mateusz Morawiecki. Prezydent Andrzej Duda, wspominając Jana Olszewskiego, podkreślił, że jego odejście to "strata dla Polski". "Wielki Polak", "człowiek nad wyraz uczciwy", "polityk z pokolenia tych, którzy jeszcze traktowali politykę jako służbę" - oceniają zmarłego politycy.

W piątek zmarł były premier Jan Olszewski. Miał 88 lat. Był obrońcą opozycjonistów w procesach politycznych w okresie PRL, stał na czele rządu w latach 1991-92, a także był m.in. doradcą prezydenta Lecha Kaczyńskiego.

"Niezłomny polityk", "patriota", "odważny obrońca". Politycy żegnają Jana Olszewskiego W piątek w Kancelarii Premiera została wyłożona księga kondolencyjna ku pamięci zmarłego premiera. Wpisał się do niej m.in. premier Mateusz Morawiecki.

Do księgi kondolencyjnej można wpisywać się w sobotę i w niedzielę w godzinach 11.00 – 18.00, a od poniedziałku do dnia pogrzebu (jego data nie jest jeszcze znana) w godzinach 9.00 – 19.00.

"Wielkie oddanie Polsce"

W sobotę Jana Olszewskiego wspominał prezydent Andrzej Duda.

- Taki los, że każdy kiedyś z nas odejdzie. Tak się stało w ostatnich dniach, to bardzo przykra wiadomość - mówił.

- Ogromna strata dla mnie także, bo zawsze mogłem liczyć na pana premiera i wiele razy mi doradzał. Byłem parę razy u niego w domu, ale doradzał mi też telefonicznie. Nigdy nie odmówił swojej opinii, więc no na pewno to strata dla Polski, bo to jest wielki człowiek, wielkie doświadczenie i polityczne, i przede wszystkim prawnicze. Zawsze wielka odwaga, no i wielkie oddanie Polsce, oddanie ludziom. Człowiek służby - tak można powiedzieć - podkreślił prezydent.

Wcześniej Andrzej Duda napisał w mediach społecznościowych, że "wprowadzenie żałoby narodowej uważa za konieczne i w porozumieniu z premierem Mateuszem Morawieckim podejmie w tej sprawie odpowiednie czynności urzędowe".

Oglądaj Wideo: tvn24 Prezydent o Janie Olszewskim: to strata dla Polski

"Odszedł wielki Polak"

Wicemarszałek Senatu Adam Bielan (Porozumienie) mówił, że "odszedł wielki Polak, człowiek, który już jako dziecko, jako nastolatek zaangażował się w walkę o wolną Polskę, był żołnierzem Szarych Szeregów, był powstańcem warszawskim". - Później, gdy nastał reżim komunistyczny od początku brał udział w pracach opozycji demokratycznej. Był obrońcą w głośnych procesach politycznych. Gdy ta wyśniona przez niego wolna Polska nastała zaangażował się w politykę, był jednym z najlepszych polskich premierów. Wybitny człowiek, będzie nam go bardzo brakowało - wspominał.

"Człowiek rzeczywiście nad wyraz uczciwy"

Marek Sawicki (PSL) stwierdził, że Jan Olszewski "to był człowiek rzeczywiście nad wyraz uczciwy, rzetelny i bardzo otwarty w relacjach bezpośrednich".

Szefowa Nowoczesnej Katarzyna Lubnauer przyznała, że były premier to "człowiek, którego powinniśmy pamiętać, bo jego historia, historia jego życia, była związana z odzyskiwaniem przez Polskę wolności po roku '89".

Oglądaj Wideo: tvn24 Politycy wspominają premiera Jana Olszewskiego

"Wykazywał się nadzwyczajną odwagą"

Marek Jurek (Prawica Rzeczypospolitej) oceniał Jana Olszewskiego jako "polityka z pokolenia tych, którzy jeszcze traktowali politykę jako służbę". - To jest dziedzictwo, które powinno służyć jako taki apel do wszystkich, żeby ten etos kontynuować - stwierdził.

"Jak wkraczał na salę sądową, to skład sądowy wręcz się kurczył" Jan Olszewski to... czytaj dalej » - W mojej pamięci będzie obrońcą przedstawicieli opozycji demokratycznej w latach 70.-80., bo wtedy się sprawdzały charaktery, wtedy się sprawdzała siła moralna ludzi, którzy próbowali odważnie myśleć o wolnej Polsce i Jan Olszewski był tym mecenasem, który wykazywał się wtedy nadzwyczajną odwagą - wspominał Rafał Grupiński z PO.

"Jako adwokat był wzorem"

Grzegorz Długi z Kukiz'15 opowiedział, że wspólnie z Janem Olszewskim byli w jednej korporacji adwokackiej. - Jako adwokat był wzorem dla nas, nieco młodszych i co jest istotne, tym wzorem pozostał do końca. To, że on potem te wartości również usiłował w swojej pracy politycznej i rządowej realizować, jest oczywiście bardzo istotne, ale korporacyjnie ja jednak będę twardo stał przy tej jego niezłomnej adwokackiej walce o wartości adwokatury i prawa człowieka, bo to się łączy jedno z drugim - ocenił.