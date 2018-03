Niezapowiedziana wizyta prezydenta Dudy. "Była dla nas wielkim wyróżnieniem"





Foto: Shutterstock Prezydent Andrzej Duda odwiedził w sobotę klasztor Sióstr Klarysek

Prezydent Andrzej Duda odwiedził w sobotę klasztor Sióstr Klarysek przy ulicy Grodzkiej w Krakowie. Informację o wizycie oraz komunikat Sióstr Klarysek przekazał w sobotę rzecznik prasowy krakowskiej prowincji Franciszkanów ojciec Jan Szewek.

"Wyjątkowe spotkanie w Jubileuszowym Roku bł. Salomei. W sobotnie popołudnie progi naszego klasztoru Sióstr Klarysek w Krakowie przy ul. Grodzkiej przekroczył Prezydent Polski, Pan Andrzej Duda" - napisały w komunikacie klaryski.



Prezydent do wypędzonych w 1968 roku: co za stratę ponosi Polska, że was dzisiaj z nami nie ma - Tym, którzy... czytaj dalej » "Wizyta wcześniej niezaplanowana, choć przez nas oczekiwana, była dla nas miłym zaskoczeniem i wielkim wyróżnieniem. To niecodzienne spotkanie miało miejsce w Jubileuszowym Roku bł. Salomei (750 lat od śmierci bł. Salomei - red.), gdy nasza wspólnota podejmuje szczególną modlitwę za Ojczyznę w nowennie miesięcy za przyczyną naszej Błogosławionej" - podkreśliły zakonnice.



Poinformowały, że podczas wizyty prezydenta "był czas na rozmowę, zadanie pytań, wspólne zdjęcie i przede wszystkim na modlitwę w intencji Ojczyzny przy relikwiach bł. Salomei, pierwszej polskiej klaryski z rodu Piastów".

O klasztorze

Klasztor został założony w 1245 roku przez bł. Salomeę. Był to pierwszy klasztor tego zakonu na ziemiach polskich.



Początkowo mieścił się Zawichoście (województwo świętokrzyskie), a następnie przeniósł się do podkrakowskiej Skały. Na początku 1300 roku siostry otrzymały możliwość przejścia do Krakowa.