Video: TVN 24

"Bardzo szczególnie dziękujemy". Szydło się uśmiecha, Wałęsa...

06.07 | Na początku swojego przemówienia na placu Krasińskich Donald Trump zwrócił się z podziękowaniami do gospodarzy. Najpierw prezydenckiej pary Andrzeja i Agaty Dudy, ale później skierował słowa do Beaty Szydło, której "bardzo szczególnie dziękował", czym wywołał uśmiech na twarzy premier. - Jesteśmy bardzo zadowoleni, że były prezydent Lech Wałęsa, tak słynny jako lider Solidarności, również dołączył do nas dzisiaj - dodał na koniec podziękowań Trump, na co były prezydent wstał.

