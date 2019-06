Nie niepokoi mnie stan demokracji w Polsce - oświadczył w środę prezydent USA Donald Trump na spotkaniu par prezydenckich Polski i USA w Białym Domu. Poinformował też, że ponownie odwiedzi Polskę, ale zastrzegł, że data wizyty nie została jeszcze ustalona.

Polska para prezydencka przebywa z oficjalną wizytą w USA. W środę w Waszyngtonie Andrzej Duda wraz z małżonką przyjechali do Białego Domu, gdzie spotkali się z Donaldem i Melanią Trump. Po ceremonii oficjalnego powitania, w Gabinecie Owalnym odbyły się rozmowy par prezydenckich.

Trump: nie niepokoi mnie stan demokracji w Polsce

Powitanie polskiej pary prezydenckiej w Białym Domu Prezydent Andrzej... czytaj dalej » Donald Trump został zapytany przez dziennikarzy, czy niepokoi go sytuacja praworządności w Polsce.

- Nie niepokoi mnie stan demokracji w Polsce, znam Polaków i ich liderów, Polska radzi sobie doskonale i tak będzie też w przyszłości - oświadczył.

Głos zabrał też prezydent Andrzej Duda. - Ktoś panią oszukał, nie ma problemów z demokracją w Polsce. Wszystko jest doskonale - zwrócił się do dziennikarki, która zadała pytanie o stan polskiej demokracji.

Ponownie odwiedzi Polskę. "Nie wybraliśmy jeszcze daty'

Trump był również pytany przez dziennikarzy, czy planuje odwiedzić Polskę we wrześniu. - Myślę, że odwiedzę Polskę, ale nie wybraliśmy jeszcze daty - odpowiedział prezydent USA.



Podkreślił, że pamięta swoją poprzednią wizytę w Polsce w 2017 roku. Jak mówił, "to był cudowny, wspaniały dzień". - Nigdy nie zapomnę mojej podróży do Polski - zapewnił.

