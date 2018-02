Premier Szydło o programie Rodzina 500 plus na pierwsze dziecko

24.10 | - To nie jest program socjalny, to program prodemograficzny - mówi o Rodzina 500 plus w programie "Jeden na jeden" w TVN24 premier Beata Szydło. Jak dodaje, nie będzie rozszerzenia świadczeń także na pierwsze dzieci. - Nie przewidujemy zmiany w zakresie zwiększenia na kolejne dzieci - podkreśla szefowa polskiego rządu

