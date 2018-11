Prezydent i premier dziękują Trumpowi. "Zawsze jest pan mile widziany w Warszawie"

W niedzielę - z okazji setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości - życzenia naszemu krajowi złożył na Twitterze Donald Trump, prezydent USA. Polski prezydent Andrzej Duda i premier Mateusz Morawiecki podziękowali amerykańskiemu przywódcy.

Z okazji 100. rocznicy odzyskania niepodległości gratulacje na Twitterze złożył Polsce prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump. "Polsko, wielki kraju - gratulacje z okazji 100. rocznicy twojej niepodległości" - napisał amerykański przywódca.

"Nigdy nie zapomnę czasu, który tam spędziłem" - dodał Donald Trump.



Poland, a great country - Congratulations on the 100th Anniversary of your Independence. I will never forget my time there! pic.twitter.com/gEme6McF1x — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 11 listopada 2018

"Zawsze jest pan mile widziany w Warszawie"

Na wpis Trumpa odpowiedział Andrzej Duda. "Dziękuję Panie Prezydencie za ciepłe życzenia. Polska-USA solidni sojusznicy, dobrzy partnerzy biznesowi" - napisał polski prezydent.

Odnosząc się do wizyty amerykańskiego przywódcy w Polsce, Duda dodał, że Trump "zawsze jest mile widziany w Warszawie".



Thank you - Mr President - for your warm wishes. PL-US solid allies, good business partners. You are always invited to Warsaw for more. — Andrzej Duda (@AndrzejDuda) 11 listopada 2018

"Niech Bóg błogosławi Amerykę!"

"Bardzo dziękuję Donaldowi Trumpowi" - napisał też premier Mateusz Morawiecki.

W tweecie wskazał, że Polska i Stany Zjednoczone mają ze sobą wiele wspólnego.

"Miłość do wolności, dwie pierwsze konstytucje na świecie i mamy nawet tych samych bohaterów, takich jak Tadeusz Kościuszko, Kazimierz Pułaski i Edward M. House" - wyliczał Morawiecki.

"Niech Bóg błogosławi Amerykę!" - zakończył swój wpis.



Thank you very much, @realDonaldTrump! We have a lot in common: love for freedom, the first two constitutions in the world and we even share the same heroes like Tadeusz Kosciuszko, Kazimierz Pulaski and Edward M. House. God Bless America! #PL100https://t.co/e31x9ZkTc2 — Mateusz Morawiecki (@MorawieckiM) 11 listopada 2018