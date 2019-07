"Tegoroczne Święto Wojska Polskiego będzie obchodzone na Górnym Śląsku"





Ze względu na setną rocznicę I powstania śląskiego i doniosłość tego wydarzenia dla historii Polski, podjęliśmy z premierem i ministrem obrony narodowej decyzję, że tegoroczne Święto Wojska Polskiego będzie obchodzone na Górnym Śląsku, w Katowicach będzie wielka defilada - zapowiedział w Chorzowie prezydent Andrzej Duda.

Defilada "Silni w sojuszach". Żołnierze, ponad 200 pojazdów i 80 samolotów Defilada pod... czytaj dalej » Prezydent w poniedziałek podczas spotkania z mieszkańcami Chorzowa w Górnośląskim Parku Etnograficznym podziękował za powierzenie mu patronatu nad obchodami setnej rocznicy wybuchu I powstania śląskiego. Zaznaczył, że Sejm ustanowił rok 2019 rokiem powstań śląskich. Duda podkreślił, że ogromnie należy mu na przypominaniu i uczczeniu powstań śląskich.

Defilada w Katowicach

- Podjęliśmy decyzję z ministrem obrony narodowej Mariuszem Błaszczakiem i premierem Mateuszem Morawieckim, że w tym roku, wyjątkowo, właśnie ze względu na to, że jest to rok powstań śląskich, także i ze względu na zbieżność dat - 15 sierpnia masakra mysłowicka, 16 sierpnia 1919 roku wybuch I powstania śląskiego - że w tym roku Święto Wojska Polskiego będzie obchodzone właśnie tutaj na Górnym Śląsku, w Katowicach. I to tutaj właśnie będzie wielka defilada - zapowiedział Andrzej Duda.

Jak zaznaczył, taka decyzja została podjęta ze względu na niezwykle doniosłe znaczenie powstań śląskich dla historii Polski. Dodał, że minister obrony narodowej jest już na etapie szczegółowego planowania trasy defilady. - Z całego serca chcę wszystkich na te piękne sierpniowe wydarzenia 15 sierpnia tutaj na Górny Śląsk zaprosić - dodał prezydent.

Podkreślił, że za sprawą I powstania śląskiego z sierpnia 1919 roku sprawa "Śląska i polskości Śląska ożyła". - Świat się dowiedział o tym, że ludzie na Śląsku są Polakami i chcą, żeby tutaj była Polska - powiedział prezydent.