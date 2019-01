Prezydent spotka się z dyplomatami. Wśród tematów "kwestie związane z bezpieczeństwem"

Video: Fakty TVN

Trzeci rok Andrzeja Dudy. "Mamy obraz prezydenta rozchwianego"

"Środowisko sędziowskie jest zepsute" - tak prezydent Andrzej Duda skomentował pod sam koniec roku sytuację w polskim sądownictwie. Sam niedawno podpisał nowelizację ustawy o Sądzie Najwyższym, która przywraca do pracy sędziów wcześniej przez niego usuniętych. Choć zrobił krok do tyłu, to cały czas demonstruje swoje zadowolenie. Czy to dobry prognostyk przed rozpoczęciem walki o drugą kadencję?

