Kolejne zmiany zatwierdzone. Prezydent podpisał nowelizację ustawy o Sądzie Najwyższym

Petru o obalaniu PiS: pokojowo, pod presją ulicy

25.07 | Przewodniczący Nowoczesnej pytany był o swoje słowa, że "prezydenckie weto oddaliło scenariusz obalenia rządów PiSu". - Jeżeli PiS by szedł dalej na rympał, to spodziewałbym się, że te protesty społeczne już by się rozlały zupełnie na cały kraj i doszłoby do takiego napięcia społecznego w tą albo tamtą stronę - powiedział Petru. - Obalenie rządów rozumiem pokojowo, wymuszenie wcześniejszych wyborów - zaznaczył, wskazując jak siłę, która miałaby do tego doprowadzić, "presję ulicy".

