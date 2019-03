"Nie jest w naszym interesie, aby powstawała europejska konkurencja wobec NATO"

Wszystko, co robi się w ramach Unii Europejskiej pod względem bezpieczeństwa militarnego, powinno się równocześnie robić w ramach NATO - powiedział w czwartek prezydent Andrzej Duda po odprawie kierowniczej kadry MON i Sił Zbrojnych RP. Uroczystość ma związek z obchodami 20-lecia członkostwa Polski w NATO. Jeszcze dziś prezydent spotka się z sekretarzem generalnym Sojuszu.

Prezydent Andrzej Duda i minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak wzięli w czwartek udział w odprawie kierowniczej kadry MON i Sił Zbrojnych RP zorganizowanej w Warszawie w Pałacu Prezydenckim z okazji obchodów 20-lecia członkostwa Polski w NATO.

Prezydent i szef MON rozmawiali z dowódcami o wypadku myśliwca We wtorek po... czytaj dalej » Prezydent poinformował, że w trakcie odprawy przekazał 17 celów dotyczących przyszłości polskiej armii. Relacjonował, że rozmowach między innymi z szefem MON Mariuszem Błaszczakiem podkreślał współpracę europejską w zakresie polityki bezpieczeństwa i obrony.

Prezydent o "europejskiej konkurencji wobec NATO"

- Wskazywałem także na to, że moglibyśmy aspirować, by stać się państwem ramowym, natomiast co jest bardzo ważne - bardzo ważne jest to, żeby wszystkie te działania, w które my na poziomie Unii Europejskiej się włączamy, były działaniami komplementarnymi wobec działań Sojuszu Północnoatlantyckiego - mówił Duda.

- Nie jest absolutnie w naszym interesie, aby powstawała jakaś europejska konkurencja wobec NATO, absolutnie nie, wręcz przeciwnie - dodał.

Prezydent zaznaczył, że "wszystko, co robi się w ramach Unii Europejskiej pod względem bezpieczeństwa militarnego, powinno się równocześnie robić w ramach NATO".

"Nowoczesne, nowe samoloty są nam potrzebne"

Prezydent powiedział także, że w czasie spotkania poruszono m.in. tematy zakupów, które będą realizowane na rzecz polskiej armii. Zaznaczył, że gorąco popiera program HARPIA, który zakłada zakup 32 wielozadaniowych myśliwców piątej generacji.

Samoloty MiG-29 znowu uziemione Poniedziałkowy... czytaj dalej » Andrzej Duda podkreślił wagę pozyskania tych samolotów. - Wszyscy wiemy, jakie wydarzenia miały miejsce w ostatnim czasie. Nikt chyba nie ma wątpliwości, że nowoczesne, nowe samoloty są nam potrzebne. Powinniśmy się pozbyć poradzieckiego sprzętu, zastąpić go sprzętem najnowocześniejszym, używanym przez państwa Sojuszu Północnoatlantyckiego, ale zarazem takim, który jest sprawdzany także w warunkach bojowych - mówił prezydent.

- Mam nadzieję, że uda nam się to w najbliższym czasie zrealizować - oświadczył.

Szef MON Mariusz Błaszczak poinformował w czwartek, że powołał pełnomocnika do spraw realizacji programu HARPIA - został nim Inspektor Sił Powietrznych w Dowództwie Generalnym Rodzajów Sił Zbrojnych gen. bryg. pil. Jacek Pszczoła.

Prezydent powiedział też, że podczas czwartkowej odprawy podziękował również szefowi MON oraz premierowi Mateuszowi Morawieckiemu, za przekazanie mu już planu ćwiczenia "Kraj", które - jak dodał - odbędzie się "w najbliższym czasie". - To bardzo ważne ćwiczenie, które nie odbywało się w Polsce od bardzo dawna. Trzeba się zmierzyć z tym zadaniem i zobaczyć, jakie są realia. Od wielu lat nikt tego nie sprawdzał, poprzedni rząd całkowicie tę sprawę zaniedbał - stwierdził prezydent.

Strategia Bezpieczeństwa Narodowego

Andrzej Duda relacjonował również, że podczas narady kierownictwa MON i sił zbrojnych, akcentował, że należy rozpocząć prace nad Strategią Bezpieczeństwa Narodowego.

- Poprosiłem w zeszłym roku Biuro Bezpieczeństwa Narodowego o to, aby przygotowało takie rekomendacje w zakresie nowej Strategii Bezpieczeństwa Narodowego. Mam nadzieję, że te efekty pracy Biura Bezpieczeństwa Narodowego (...) będziemy w stanie wspólnie już z Ministerstwem Obrony Narodowej, pracując nad tymi rekomendacjami, przetworzyć na konkretne rozwiązania - myślę o projektach ustaw - powiedział.

Wyraził nadzieję, że do końca 2019 roku uda się taką strategię przygotować. - I że będziemy mieli w związku z tym w warstwie legislacyjnej nowe rozwiązania odnoszące się zarówno do funkcjonowania instytucji państwa, Sił Zbrojnych, jak i powszechnego bezpieczeństwa obywateli - podkreślił prezydent.

Oglądaj Wideo: tvn24 "Nowoczesne, nowe samoloty są nam potrzebne"

Sekretarz generalny NATO w Polsce

W czwartek i w piątek z wizytą w Polsce będzie przebywał sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg. Jego wizyta jest związana z obchodami 20-lecia obecności Polski w Pakcie Północnoatlantyckim. Po rozmowach w czwartek o godzinie 18 Stoltenberg i Duda wygłoszą wspólne oświadczenie.

W piątek sekretarz generalny razem z ministrem spraw zagranicznych Polski mają wziąć udział w konferencji organizowanej przez Polski Instytut Spraw Międzynarodowych i German Marshall Fund of the United States (GMF). Stoltenberg weźmie też udział w spotkaniu kierownictwa frakcji Europejskiej Partii Ludowej (EPL) w Parlamencie Europejskim, do której należą PO i PSL. W programie piątkowej otwartej debaty przewidziano dyskusje o polityce bezpieczeństwa w ramach UE i współpracy z NATO.

Mają w niej uczestniczyć również minister obrony Niemiec Ursula von der Leyen oraz Manfred Weber, kandydat Europejskiej Partii Ludowej na kolejnego szefa Komisji Europejskiej.

Oglądaj 20 lat Polski w NATO. Uroczysta odprawa wart przed Pałacem Prezydenckim