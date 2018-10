Prezydencki minister o postanowieniu TSUE: wymaga dogłębnej analizy

Pozostałe informacje

Przyszło zawiadomienie ze strony Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Na pewno po przeanalizowaniu ustosunkujemy się do... czytaj dalej »

Z uwagi na wagę tego dokumentu, wymaga on dogłębnej analizy - ocenił wiceszef Kancelarii Prezydenta Paweł Mucha, komentując... czytaj dalej »

Odtwórz: Jaki: stoimy przed podobnym wyborem co w powstaniu warszawskim

Polskie władze powinny się dostosować do orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, zamrozić istniejący stan i... czytaj dalej »

Odtwórz: "Polskie władze powinny, nie kombinując i nie podejmując gier, wykonać to orzeczenie"

wczoraj, 20:55

Odtwórz: Wiceminister sprawiedliwości: postanowienie TSUE nie jest podstawą do przywrócenia sędziów

Postanowienie jest zaadresowane do państwa polskiego, a nie do sędziów. Ono w żadnym razie nie stanowi samodzielnej podstawy do... czytaj dalej »