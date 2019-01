Prezydenci podpisali "apel o prawdę dla Pawła Adamowicza"

Video: tvn24 Jacek Merkel: Traktujmy to jako alarm, żeby się zreflektować20. 01 | - Jeżeli pozwolimy, żeby nienawiść zaczęła nami rządzić, to jesteśmy na najlepszej drodze do rzeczy tragicznych - ocenił we "Wstajesz i weekend" w TVN24 przyjaciel Pawła Adamowicza, Jacek Merkel. Nawiązał do apelu dominikanina, ojca Ludwika Wiśniewskiego, który podczas sobotniego pogrzebu Pawła Adamowicza mówił, że "trzeba walczyć z nienawiścią". zobacz więcej wideo »