Prezes TSUE przyjedzie do Warszawy na zaproszenie polskiego rządu

Profesor Adam Strzembosz w "Kropce nad i" o opinii Rzecznika...

27.06| - Nie chcę myśleć, co się stanie jeśli Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej podzieli stanowisko Rzecznika Generalnego, a to wydaje mi się w wysokim stopniu prawdopodobne – powiedział prof. Adam Strzembosz, były pierwszy prezes Sądu Najwyższego w "Kropce nad i". - Jeżeli będzie ostateczne orzeczenie, należałoby natychmiast znowelizować ustawę o Krajowej Radzie Sądownictwa, wybrać do niej sędziów w sposób dotychczas nie tylko praktykowany, ale wynikający wprost z konstytucji – dodał.

