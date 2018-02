Prezes Sądu Okręgowego w Krakowie wykluczona ze stowarzyszenia Iustitia

Foto: Jacek Bednarczyk / PAP Video: Piaskiem po oczach

Sędzia Morawiec tłumaczy powód złożenia pozwu

05.01 | - To nie jest reakcja na odwołanie ze stanowiska. To jest reakcja na sposób odwołania ze stanowiska. (...) Naruszył moje dobra osobiste, i to w sposób haniebny - powiedziała w piątek w "Piaskiem po oczach" w TVN24 sędzia Beata Morawiec. Odwołana w listopadzie przez ministra Zbigniewa Ziobrę była prezes Sądu Okręgowego w Krakowie pozwała szefa resortu sprawiedliwości za naruszenie dóbr osobistych.

»