Sasin: wierzę w zapewnienia Banasia, że jest w tej sprawie całkowicie w porządku

Poczekajmy, niech sąd tę sprawę rozpatrzy i wyda wyrok - tak wicepremier Jacek Sasin odpowiedział na pytania dotyczące reportażu "Superwizjera" TVN osnutego wokół badanych przez CBA oświadczeń majątkowych Mariana Banasia, prezesa Najwyższej Izby Kontroli. Zapewnił, że wierzy w zapewnienia Banasia, iż "jest w tej sprawie całkowicie w porządku". Inni politycy Zjednoczonej Prawicy w niedzielę odpowiadali podobnie lub unikali odpowiedzi.

Reporter "Superwizjera" TVN Bertold Kittel przyjrzał się oświadczeniu majątkowemu byłego ministra i wiceministra finansów Mariana Banasia, powołanego 30 sierpnia na stanowisko szefa NIK.

Sprawdzając, dlaczego nie wpisał do oświadczenia kamienicy na krakowskim Podgórzu, która - jak wynika z księgi wieczystej - należy do urzędnika, trafił na prowadzony w tej kamienicy hotel na godziny. W nim stanął oko w oko ze znanym w Krakowie przestępcą skazanym prawomocnym wyrokiem.

Autor reportażu "Superwizjera": prezes NIK nie zaprzeczył, że gangster z recepcji do niego zadzwonił - Trudno o... czytaj dalej » Marian Banaś przed pytaniami autora reportażu o kamienicę uciekał, choć Kittel zadawał mu je wprost. Dopiero po emisji reportażu, prezes NIK wydał oświadczenie w sprawie opisanej w reportażu kamienicy, stwierdzając, że nie jest już jej właścicielem, "nie zarządzał pokazanym w materiale hotelem", a wynajął go w przeszłości "na podstawie umowy zawartej zgodnie z prawem".

Jak podkreślono w materiale "Superwizjera", w 2016 roku Marian Banaś zadeklarował, że sprzeda kamienicę, ale nigdy do tego nie doszło.

Kamienica stała się też zabezpieczeniem dla kredytu na kwotę ponad 2,6 miliona złotych przyznanego przez Bank Ochrony Środowiska firmie, w której pracował jego syn. Jak wynika z ustaleń "Superwizjera", Marian Banaś nie poinformował o tym w oświadczeniu majątkowym.

Sasin: niech sąd tę sprawę rozpatrzy i wyda wyrok

- Pan minister Banaś tak skutecznie walczył z mafiami VAT-owskimi przez te ostatnie cztery lata, tak wielkie sukcesy odniósł, że szczerze mówiąc dziwię się, że ten atak na niego przychodzi dopiero teraz, kiedy został prezesem Najwyższej Izby Kontroli - powiedział wicepremier Jack Sasin, który w niedzielę przebywał na dożynkach w województwie lubelskim.

"Obraz jest tak dramatyczny dla Banasia, że jedyną szansą jest podanie się do dymisji" Grzegorz Schetyna... czytaj dalej » Sasin dodał, że "jest przekonany i wierzy w zapewnienia pana ministra Banasia, że jest w tej sprawie całkowicie w porządku". - Zresztą zapowiedział już pozew przeciwko tym, którzy ten materiał stworzyli - przypomniał.



- Zbyt wiele było takich sytuacji, gdzie łatwo padały oskarżenia, potem się okazywało, że te oskarżenia nie miały podstaw. Poczekajmy, niech sąd tę sprawę rozpatrzy i wyda wyrok - podsumował.

Zapytany o działania służb w tej sprawie, Sasin odpowiedział, że "nie wie co służby wiedzą, jak działają" i "czy być może mają pełną wiedzę". - Uznały, że w tej sytuacji nie trzeba interweniować, tego nie wiem, nie chcę w to wnikać, to jest pragmatyka służb, nie mam wiedzy na ten temat - uciął.

Sasin podkreślił, że wierzy w uczciwość Banasia. - Poznałem go, współpracowałem z nim, to człowiek, który zwrócił polskiemu budżetowi dziesiątki miliardów złotych, które co roku z tego budżetu uciekały - dodał.

Gowin: żadnych zastrzeżeń służby nie wniosły

Sprawę prezesa NIK skomentował inny wicepremier, minister nauki i szkolnictwa wyższego, Jarosław Gowin z Porozumienia.

"To nie jest uczciwe, przejrzyste państwo. To zadziwiające, co oglądamy" To nie jest... czytaj dalej » - Jak w przypadku wszystkich osób piastujących ważne funkcje w państwie, oświadczenie pana Banasia było sprawdzane przez służby - powiedział. - Żadnych zastrzeżeń służby nie wniosły. Padło teraz oskarżenie, któremu pan prezes zdecydowanie zaprzecza. Pozwólmy w tej sprawie wypowiedzieć się niezależnemu sądowi - dodał.

Dopytywany, dlaczego Banaś został powołany na stanowisko mimo trwającej kontroli CBA, Gowin odpowiedział, że "gdyby były jakiekolwiek zastrzeżenia ze strony CBA, zastrzeżenia co do oświadczenia majątkowego pana jeszcze wtedy ministra, to Marian Banaś na pewno nie zostałby powołany" na prezesa NIK.

- Fakt, że został powołany jest świadectwem tego, że takie zastrzeżenia nie były wnoszone - stwierdził.



Gowin zaznaczył jednak, że "wszystkie fakty muszą być sprawdzone, także ewentualnie nowe fakty, jeżeli one ujrzą światło dzienne". - Na razie trzeba poczekać na to, jakie argumenty, jakie dowody przedstawi sam prezes Banaś - powiedział.

Jaki: sprawa wymaga wyjaśnienia

Eurodeputowany Prawa i Sprawiedliwości Patryk Jaki przyznał, że "sprawa wymaga wyjaśnienia".



- Uważam, że potrzebne jest szersze wytłumaczenie pana Banasia tych wątków, które pojawiły się w filmie. One nie przesądzają o niczym, aczkolwiek budzą wątpliwości - powiedział.

Piontkowski: Banaś jest bardzo dobrze przygotowanym fachowcem

Minister edukacji Dariusz Piontkowski stwierdził, że nic nie wie "na temat kontroli oświadczenia majątkowego" Banasia. - Natomiast wiem, ze pan Marian Banaś jest bardzo dobrze przygotowanym fachowcem do pełnienia służby publicznej - ocenił.



- Ma wykształcenie prawnicze, sprawdził się też jako urzędnik. Jako minister ma ogromną wiedzę na temat funkcjonowania państwa i na pewno ktoś taki, zajmujący się kontrolą urzędów państwowych, publicznych w Polsce, będzie dobrze wypełniać swoją funkcję - przekonywał.





Wicemarszałek Sejmu Ryszard Terlecki nie chciał odpowiedzieć na pytania reportera TVN24 o prezesa Banasia. Zaznaczył, że w niedzielę jest konwencja Prawa i Sprawiedliwości w okręgu krakowskim i na ten temat może się wypowiadać. Na pytania nie chciał odpowiedzieć także, przebywający w Brzegu w województwie opolskim, premier Mateusz Morawiecki. Oświadczenie Mariana Banasia Po emisji programu prezes NIK, który w trakcie jego realizacji nie chciał odpowiedzieć na pytania dziennikarzy "Superwizjera", poinformował Polską Agencję Prasową w oświadczeniu, że łączenie jego osoby z działalnością przedstawioną w materiale Bertolda Kittela jest "oszczerstwem i pomówieniem". "Nie zarządzałem pokazanym w materiale hotelem. Byłem właścicielem budynku, który na podstawie umowy zawartej zgodnie z prawem wynająłem innej osobie. Osoba ta prowadziła tam działalność hotelową. Obecnie nie jestem właścicielem tej nieruchomości" - podkreślił Banaś. "Materiał odbieram jako próbę manipulacji, szkalowania i podważania dobrego imienia nie tylko mojej osoby, ale również kierowanych przeze mnie instytucji. W związku z nieprawdziwymi informacjami skieruję sprawę na drogę sądową" - zapowiedział.