"Święty Mikołaj w postaci Narodowego Banku Polskiego czuwa". Prezes Glapiński składa życzenia

- Miłych, wesołych, rodzinnych świąt w zdrowiu, w szczęściu, nie przejmowania się za bardzo tym, co się dzieje niedobrego na świecie, czy w Polsce. Czy w stosunku do zwierząt, czy w stosunku do ludzi - takie świąteczne życzenia na zakończenie środowej konferencji prasowej przekazał prezes Narodowego Banku Polskiego, Adam Glapiński.