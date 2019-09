Prezes Banaś chce zmian w kierownictwie NIK. Remis w ważnym głosowaniu





Foto: Rafał Guz / PAP | Video: tvn24 Sejmowa komisja rozpatruje wnioski Mariana Banasia

Sejmowa komisja do spraw kontroli państwowej zebrała się w czwartek po godzinie 14, by zaopiniować wnioski Mariana Banasia, prezesa Najwyższej Izby Kontroli, o odwołanie trzech dotychczasowych wiceprezesów Izby i o powołanie w ich miejsce jednej wiceprezes Małgorzaty Motylow. W głosowaniu nad opinią w sprawie odwołania wiceprezes Ewy Polkowskiej doszło do remisu. Przewodniczący ogłosił przerwę do godziny 17.

Czytaj także: KIM JEST MAŁGORZATA MOTYLOW>>>

Bertold Kittel w reportażu dla "Superwizjera" TVN opisał wątpliwości dotyczące oświadczeń majątkowych prezesa Najwyższej Izby Kontroli Mariana Banasia. Od kilku miesięcy bada je CBA. Kontrola ma zakończyć się w drugiej połowie października, już po wyborach parlamentarnych.

Wniosek o powołanie jednej wiceprezes w miejsce trzech dotychczasowych

Banaś chce powołania jednego wiceprezesa NIK. Ustawa mówi, że powinno być ich trzech Prezes Najwyższej... czytaj dalej » We wtorek wieczorem Marian Banaś poinformował, że podjął decyzję, iż od piątku, 27 września do czasu zakończenia kontroli oświadczeń udaje się na urlop bezpłatny. W środę przekazano, że prezes NIK złożył w sejmowej komisji do kontroli państwowej wnioski o odwołanie wszystkich trzech dotychczasowych wiceprezesów NIK i powołanie nowego wiceszefa tej instytucji, który zastąpiłby go po rozpoczęciu urlopu. Wiceprezesem NIK miałaby zostać Małgorzata Motylow.

ZAWIADOMIENIE O PORZĄDKU POSIEDZENIA KOMISJI >>>

Zgodnie z ustawą, decyzję o odwołaniu wiceprezesów NIK podejmuje marszałek Sejmu po zasięgnięciu opinii sejmowej komisja do spraw kontroli państwowej, która rozpoczęła posiedzenie w czwartek po południu.

Marian Banaś nie przyszedł na posiedzenie, stawił się dyrektor generalny NIK.

- Nie może być takiej sytuacji, w której pan prezes wnioskuje o usunięcie wiceprezesów i nie pojawia się na komisji. Nie ma moralnego prawa - w obliczu sytuacji, w której stoi - do tego aby odwoływać kompetentnych, doświadczonych ludzi, a w to miejsce powoływać kogoś bez żadnego doświadczenia - mówiła przed obradami wiceprzewodnicząca komisji Elżbieta Stępień (PO-KO).

Odrzucony wniosek o odroczenie

Podczas posiedzenia poseł Ryszard Wilczyński (PO-KO) wnioskował o odroczenie obrad co najmniej do dnia, "w którym Centralne Biuro Antykorupcyjne oraz inne właściwe służby zakończą prowadzenie czynności sprawdzających wobec oświadczeń majątkowych prezesa Najwyższej Izby Kontroli pana Mariana Banasia i organy kontroli skarbowej oraz prokuratura ustalą, czy czynności prowadzone przez pana Mariana Banasia, polegające na wynajmowaniu nieruchomości (…) za kwotę wyraźnie (…) niższą w stosunku do wartości rynkowej czynszu tego typu nieruchomości miały na celu uchylenie się od opodatkowania i uniknięcie zapłaty podatku w należnej wysokości". Poseł PO-KO podkreślił, że prezes NIK powinien cieszyć się nieposzlakowaną opinią. Wniosek ten został odrzucony.

"Normalny Polak miałby już 10 kontroli". PO-KO składa zawiadomienie w sprawie Banasia Jesteśmy zmuszeni... czytaj dalej » Komisja nie poparła też wniosku opozycji o odroczenie posiedzenia do czasu przybycia prezesa Banasia. Przewodniczący komisji Wojciech Szarama (PiS) podkreślał, że obecność prezesa nie jest ustawowo wymagana.

Remis w sprawie wiceprezes Polkowskiej, przerwa w obradach

W kolejnym głosowaniu, dotyczącym opinii w sprawie wniosku o odwołanie Ewy Polkowskiej z funkcji wiceprezesa NIK, doszło do remisu: czterech posłów było za, czterech przeciw, nikt się nie wstrzymał.

Przedstawiciel biura legislacyjnego powiedział, że w sytuacji równiej liczby głosów "wniosek nie uzyskuje większości, czyli nie ma rozstrzygnięcia". Przewodniczący wyraził wątpliwości co do opinii przedstawiciela biura. - W moim odczuciu wniosek nie uzyskał większości, ale mogę się mylić – powiedział Szarama.

Następnie, w związku z brakiem jednoznacznej interpretacji wyniku głosowania, ogłosił przerwę w obradach komisji do godziny 17.

Trzech wiceprezesów w ustawie

Ustawa o NIK wskazuje, że "wiceprezesów Najwyższej Izby Kontroli, w liczbie 3, powołuje i odwołuje Marszałek Sejmu, po zasięgnięciu opinii właściwej komisji sejmowej, na wniosek Prezesa Najwyższej Izby Kontroli".

1. Wiceprezesów Najwyższej Izby Kontroli, w liczbie 3, powołuje i odwołuje Marszałek Sejmu, po zasięgnięciu opinii właściwej komisji sejmowej, na wniosek Prezesa Najwyższej Izby Kontroli.



2. Prezes Najwyższej Izby Kontroli, za zgodą Marszałka Sejmu, powołuje i odwołuje dyrektora generalnego Najwyższej Izby Kontroli.



3. Prezesa Najwyższej Izby Kontroli w razie potrzeby zastępuje wyznaczony przez niego jeden z wiceprezesów.



4. Do wiceprezesów oraz dyrektora generalnego Najwyższej Izby Kontroli stosuje się przepis art. 19.



5. Ze stanowiskiem wiceprezesa oraz dyrektora generalnego Najwyższej Izby Kontroli nie można łączyć mandatu posła, senatora, posła do Parlamentu Europejskiego lub radnego. Art. 21. ustawy o NIK