Prezes Gersdorf rozpoczyna urlop. Iwulski: namawiano ją, by została, ale rozumiem decyzję

Małgorzata Gersdorf rozpoczęła urlop. W czasie jej nieobecności obowiązki I Prezesa Sądu Najwyższego będzie pełnił sędzia Józef Iwulski. - Jest plan, by sędzia Gersdorf po urlopie wróciła na stanowisko - mówił w poniedziałek Iwulski.

Zgodnie ze znowelizowaną ustawą o Sądzie Najwyższym 4 lipca w stan spoczynku musieli przejść sędziowie Sądu Najwyższego, którzy ukończyli 65. rok życia. Mogliby dalej orzekać, jeśli w ciągu miesiąca od wejścia w życie nowej ustawy, czyli do 4 maja, złożyliby stosowne oświadczenie i przedstawili odpowiednie zaświadczenia lekarskie, a prezydent wyraziłby zgodę na dalsze zajmowanie stanowiska sędziego Sądu Najwyższego.

Prezes Małgorzata Gersdorf nie złożyła oświadczenia, dowodząc, że jej kadencję gwarantuje konstytucja. Wcześniej w uchwale, sześcioletnią kadencję Gersdorf podkreślili sami sędziowie Sądu Najwyższego. Obowiązki I prezesa na czas nieobecności Gersdorf będzie pełnił prezes Izby Pracy i Ubezpieczeń Społecznych SN Józef Iwulski. - Nie jestem zastępcą, a tym bardziej następcą pierwszej prezes Sądu Najwyższego Małgorzaty Gersdorf, a jedynie zastępuję ją w razie, gdy będzie nieobecna - mówił w ubiegłym tygodniu sędzia Iwulski.

Zdaniem wiceministra sprawiedliwości Łukasza Piebiaka Małgorzata Gersdorf nie może być na urlopie, ponieważ "jest sędzią w stanie spoczynku". Piebiak uważa, że w momencie, w którym prezydent Andrzej Duda wystosował "akt urzędowy prezydenta stwierdzający, że pani sędzia Gersdorf przechodzi w stan spoczynku, to tak naprawdę od strony prawnej kończy dyskusję". - Była I prezes SN jest sędzią w stanie spoczynku, w związku z tym na żadnym urlopie przybywać nie może - powiedział wiceminister.

Z 73 sędziów Sądu Najwyższego 27 ukończyło 65. rok życia. Z tych 27 sędziów oświadczenia dotyczące woli pozostania na stanowisku z powołaniem na nową ustawę o SN złożyło dziewięciu. W siedmiu kolejnych oświadczeniach sędziowie nie powołali się na te przepisy, nie dołączyli także zaświadczeń o stanie zdrowia. 11 sędziów nie złożyło oświadczeń.

14 sędziów Sądu Najwyższego z dniem 4 lipca przeszło w stan spoczynku - powiedział w piątek rzecznik prasowy SN sędzia Michał Laskowski. "Ale podkreślamy i podkreślaliśmy to wyraźnie: te przejścia w stan spoczynku nie mają charakteru dobrowolnego. Naszym zdaniem one naruszają reguły wynikające z konstytucji i mam nadzieję, że kiedyś jakiś organ to stwierdzi" - podkreślił sędzia.

Zastrzegł, że inna sytuacja jest w przypadku 15. pisma i prezes Gersdorf. "Różnica polega właśnie na tym, że tylko w odniesieniu do I prezesa SN mamy do czynienia z bezpośrednim stosowaniem konstytucji”, w której zapisano 6-letnią kadencję.

Obecnie w stanie czynnym, wliczając w to I prezes, w SN jest 59 sędziów, z tym, że sędziów orzekających jest 55. Oprócz prezes Gersdorf, która nie orzeka, "mamy jeszcze trzech sędziów, którzy złożyli oświadczenia różnej treści z powołaniem się na konstytucję i te oświadczenia zostały skierowane do KRS. Do czasu ich rozpoznania przez prezydenta, zakończenia tej procedury, pozostają sędziami, z tym, że nie są im wyznaczane rozprawy i posiedzenia, nie wydają orzeczeń" - podkreślił Laskowski.

"Namawialiśmy ją, żeby nie szła na urlop"

Józef Iwulski, prezes Izby Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Sądy Najwyższego, pytany w poniedziałek o obecną sytuację Małgorzaty Gersdorf, potwierdził, że formalnie jest już na urlopie. - Z tego, co wiem, ma 38 dni urlopu- - powiedział sędzia.

Pytany, czy po upływie tych 38 dni Gersdorf wróci na stanowisko I prezesa Sądu Najwyższego, Iwulski przekazał, że "taki jest plan w dniu dzisiejszym". - Ale sytuacja jest dynamiczna, zmienia się wręcz z godziny na godzinę - podkreślił. - Nie w tym znaczeniu mówię, że jest dynamiczna, że (Gersdorf - red.) miałaby nie wrócić, ale, jak mówię, ciężko przewidzieć - wyjaśnił sędzia.

Na pytanie, co zrobi dział kadr, ponieważ - jeżeli wypłaci Małgorzacie Gersdorf wynagrodzenie za urlop - to zdaniem PiS złamie prawo, Iwulski odparł: "a to już jest moja sprawa". - Moja, pełniącego obowiązki pierwszego prezesa - podkreślił. Dopytywany, jakie będzie ostatecznie rozstrzygnięcie tej sprawy, odparł: "pozwolę sobie na razie zachować to w tajemnicy".

- Jeszcze nie mam tego do końca uzgodnionego, ja oczywiście mam taki pomysł, zresztą w uzgodnieniu z panią pierwszą prezes - przyznał. Zaznaczył, że musi jeszcze uzyskać zgodę głównej księgowej, bo w sprawach finansowych to ona jest najważniejsza. - Jest taki pomysł, żeby wypłacić tyle, ile z pewnością się należy, a resztę złożyć do depozytu, takiego finansowego, budżetowego - tłumaczył Iwulski.

Przyznał, że w Sądzie Najwyższym namawiano Gersdorf, by po 4 lipca nie szła na urlop, "żeby chociaż jeszcze tydzień" została. - To była decyzja pani pierwszej prezes, ja w to nie ingerowałem - powiedział sędzia. Zastrzegł jednak, że rozumie tę decyzję.