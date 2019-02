Senator "bardzo to lubi, nawet na plaży". Uszczypliwości prezesa NBP





»

Pan senator słynie ze skłonności do jawności - mówił o parlamentarzyście PiS Janie Marii Jackowskim prezes NBP Adam Glapiński. - Bardzo to lubi, nawet na plaży, wszystko by chciał ujawniać - komentował uszczypliwie, nawiązując do ubiegłorocznych publikacji kolorowej prasy.

W piątek Senat poparł nowelizację ustawy umożliwiającej ujawnienie zarobków kadry kierowniczej w NBP. Jest ona konsekwencją doniesień o wysokich wynagrodzeniach współpracowniczek prezesa banku centralnego. O zarobki w NBP Glapińskiego pytał wcześniej także senator PiS Jan Maria Jackowski.

- Wysłałem prywatny mail nawet do pana Jackowskiego, znam go kilkadziesiąt pewnie lat. Słynie z tego, ze skłonności do jawności, bardzo to lubi, nawet na plaży, wszystko by chciał ujawniać - mówił szef banku centralnego na środowej konferencji prasowej.

Nawiązał w ten sposób do publikacji prasowych z 2018 roku, w których pokazano nagie zdjęcia senatora Jackowskiego z plaży.

Źródło: tvn24