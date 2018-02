Premier Mateusz Morawiecki ściągnął na siebie nową falę krytyki przez złożenie wieńca przy grobach żołnierzy Brygady Świętokrzyskiej Narodowych Sił Zbrojnych, która w końcowym etapie II wojny światowej kolaborowała z Niemcami - napisał w niedzielę portal dziennika "Times of Israel".

Premier udał się pod pomnik byłych polskich robotników przymusowych oraz na groby żołnierzy Brygady Świętokrzyskiej Narodowych Sił Zbrojnych w sobotę po swoim wystąpieniu na Monachijskiej Konferencji Bezpieczeństwa.





Premier @MorawieckiM złożył wieniec i zapalił znicz na grobach żołnierzy Brygady Świętokrzyskiej Narodowych Sił Zbrojnych. pic.twitter.com/anPcpGrJa2 — Kancelaria Premiera (@PremierRP) February 17, 2018

"Wieniec pod pomnikiem skrajnie prawicowych bojowników z II wojny światowej"

Morawiecki w Monachium zapytany o ustawę o IPN Nie było czegoś... czytaj dalej » "Kilka godzin po stwierdzeniu, że Żydzi również uczestniczyli w zbrodniach Holokaustu (ang. "Jews also perpetrated the Holocaust"), Mateusz Morawiecki złożył wieniec przed monachijskim pomnikiem skrajnie prawicowych bojowników z II wojny światowej" - pisze "Times of Israel".



Brygada Świętokrzyska Narodowych Sił Zbrojnych była jednostką "wywodzącą się ze skrajnie prawicowego ruchu politycznego", która "walczyła również z Niemcami", ale "z powodów taktycznych kolaborowała z Niemcami w późniejszym okresie wojny, aby skupić się na zwalczaniu komunistów, którzy kładli fundamenty pod, jak się później okazało, dekady rządów sterowanych przez Sowietów" - napisał portal, opierając się na depeszy agencji AP.



Wizyta premiera na cmentarzu wywołała oburzenie polskiego stowarzyszenia przeciwdziałającego rasizmowi "Nigdy więcej" - donosi portal dziennika. Cytowany jest też rzecznik Platformy Obywatelskiej Jan Grabiec, który powiedział, że zarówno słowa Morawieckiego podczas konferencji w Monachium, jak i jego wizyta na cmentarzu przyczyniają się do pogorszenia międzynarodowego wizerunku Polski.

75. rocznicę powstania Narodowych Sił Zbrojnych

Poseł ukarany za opaskę na ramieniu Uważam, że to był... czytaj dalej » Sejm uczcił 15 września zeszłego roku 75. rocznicę powstania Narodowych Sił Zbrojnych. Jak podkreślono w przyjętej uchwale, żołnierze tej formacji "walczyli o niepodległość Rzeczypospolitej zarówno z okupantem niemieckim, jak i sowieckim" i "nigdy nie pogodzili się z podbojem Polski przez Związek Sowiecki i narzuceniem jej komunistycznej władzy".

Zbigniew Gryglas - ówczesny poseł Nowoczesnej, obecnie wiceszef Porozumienia - występując wówczas z mównicy sejmowej, miał naciągniętą na ramię biało-czerwoną opaskę Narodowych Sił Zbrojnych.

"Być może uchwała powinna być lepiej dopracowana"

Kontrowersje, zdaniem części komentatorów i historyków, może budzić działalność w czasie wojny niektórych oddziałów Narodowych Sił Zbrojnych. Żołnierzom NSZ zarzuca się między innymi nawiązywanie kontaktów z Niemcami w ramach walki z Armią Czerwoną pod koniec II wojny światowej oraz negatywny stosunek do ludności żydowskiej, oskarżając ich również o zabójstwa Żydów oraz przedstawicieli władzy komunistycznej.

Do tych kontrowersji odniosła się wówczas w oświadczeniu Katarzyna Lubnauer z Nowoczesnej, oceniając, że Polska historia jest trudna. "Choć większość 'podziemnych żołnierzy' II wojny światowej to bohaterowie, to znajdowali się wśród nich także 'bandyci'" - napisała. Posłanka podkreśliła także, że celem uchwały przyjętej przez Sejm jest oddanie czci bohaterom, którzy w ramach NSZ walczyli z okupantem. "Uchwała była przyjęta przez aklamację przez wszystkie kluby. Być może powinna być lepiej dopracowana" - podkreśliła wówczas Lubnauer.

W wydanym oświadczeniu oceniła, że opaska na ramieniu posła Grylasa była jego indywidualną inicjatywą. "Uważam, że to był błąd" - napisała Lubnauer. "Prawo do noszenia takich opasek mają weterani, bohaterowie tamtych czasów. Nie powinniśmy traktować tych symboli, podobnie jak symbolu Polski Walczącej. Jako sposobu autopromocji" - podkreśliła.