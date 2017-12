"On był taki rogaty chłopaczek". Kornel Morawiecki o nowym premierze

Video: tvn24

13.12 | - Moją marionetką jako chłopak nie był. On był taki rogaty chłopaczek. Siostry mówiły: co z ciebie wyrośnie? Pocieszam więc wszystkich rodziców, którzy mają problemy, ale powtórzę taką maksymę: "małe dzieci mały kłopot, duże dzieci - a teraz mam - duży kłopot" - mówił we wtorek w "Jeden na jeden" o nowym premierze, Mateuszu Morawieckim, jego ojciec Kornel Morawiecki.

