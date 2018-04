"Danina solidarnościowa". Morawiecki proponuje nowy podatek

- Zaproponujemy w najbliższym czasie daninę solidarnościową. Tak, by najlepiej zarabiający mogli w niewielkim stopniu zostać opodatkowani. Po to, żeby złożyć się na tych najbardziej potrzebujących. Tak powstanie fundusz wsparcia osób niepełnosprawnych wyjaśniał premier Mateusz Morawiecki w Sejmie. Szef rządu wraz z minister pracy i rodziny Elżbietą Rafalską przyjechał na spotkanie z protestującymi rodzicami osób niepełnosprawnych.

Protestujący do premiera: prosimy o natychmiastowe zwołanie Sejmu Prosimy o to,... czytaj dalej » - Dzisiaj chcemy zaproponować, by ci ludzie, którzy są najbardziej poszkodowani przez los, zostali dodatkowo wsparci - zapowiadał premier przed rozmową z rodzicami dzieci niepełnosprawnych. - Solidarne i sprawiedliwe państwo, takie, które jest wspólnotą, musi też polegać na tym, że ci najsilniejsi wspierają tych najbardziej potrzebujących, wspierają tych najsłabszych - podkreślał.

Morawiecki dodał, że "osoby niepełnosprawne są najbardziej przez los dotknięte i najmocniej potrzebują naszego wsparcie i pomocy".

"Specjalny fundusz wsparcia"

- Dlatego zaproponujemy w najbliższym czasie specjalną daninę solidarnościową - taką, by najbardziej zamożni ludzie, najlepiej zarabiający, mogli w niewielkim stopniu zostać opodatkowani, by złożyć się na tych najbardziej potrzebujących - zaznaczył. - W ten sposób utworzymy też specjalny fundusz wsparcia osób niepełnosprawnych.

- Nasze założenie jest takie, żeby dotyczyło to jak najszerszych grup osób niepełnosprawnych. Są różne osoby z różnymi niepełnosprawnymi - mówił szef rządu. - Na pewno bardzo dokładnie przyjrzymy się tej sytuacji - zapowiedział. - Chcemy zaproponować bardzo konkretną mapę drogową do połowy maja - podkreślił. Nowa danina według zapowiedzi szefa rządu miałaby zacząć obowiązywać od nowego roku.

- Zapraszamy też w związku z tym opozycję do konstruktywnej i pozytywnej współpracy, bo do tej pory ich działania na nie wiele się zdały i w poprzednich 8 latach opozycja nie zrobiła niemal nic dla osób niepełnosprawnych - ocenił Morawiecki.

Propozycja zmian w konstytucji

Zasiłki dla opiekunów niepełnosprawnych jak węzeł gordyjski. Nowy protest, stare zaszłości Od blisko stu... czytaj dalej » - Chcemy, żeby zmiany, które dzisiaj proponujemy, były bardziej umocowane niż ustawowo. Zaproponujemy szczegółowe zmiany do konstytucji, zaproponujemy te zmiany już wkrótce - zadeklarował premier.



- Wierzę, że opozycja - Nowoczesna, Kukiz’15, a może nawet niektórzy posłowie Platformy i PSL, że opozycja - mówiąc o pracy ponad podziałami - wesprze nasze propozycje do konstytucji, które w jednoznaczny sposób zaproponują zafunkcjonowanie państwa solidarnego, sprawiedliwego. Takiego państwa, do jakiego dąży Prawo i Sprawiedliwość - podkreślił szef rządu.

Prezydent: będzie projekt ustawy

Wcześniej przed południem z protestującymi od środy rodzicami osób niepełnosprawnych spotkał się prezydent Andrzej Duda. Przedstawicielki protestujących przedstawiły prezydentowi swoje postulaty, w których domagają się między innymi wprowadzenia dodatku rehabilitacyjnego dla osób niepełnosprawnych, niezdolnych do samodzielnej egzystencji po ukończeniu 18. roku życia, w kwocie 500 złotych miesięcznie bez kryterium dochodowego.

Prezydent zapowiedział, że zostanie przygotowany projekt ustawy, który zrealizuje postulaty protestujących.

"Wywalczyliśmy kolejny kamyczek". Protestujący rodzice spisali swoje postulaty Zostały spisane... czytaj dalej » Po spotkaniu z rodzinami osób niepełnosprawnych spotkał się prezydencki minister Wojciech Kolarski. Zapowiedział, że postulaty protestujących zostaną spisane. - Te postulaty zabiorę do Kancelarii Prezydenta - powiedział.

Protest rodziców osób niepełnosprawnych

W Sejmie od środy protestuje Komitet Protestacyjny Rodziców Osób Niepełnosprawnych. Rodziców zaprosiła do Sejmu posłanka Nowoczesnej Joanna Scheuring-Wielgus. Protestujący domagają się między innymi wprowadzenia dodatku rehabilitacyjnego dla osób niepełnosprawnych, niezdolnych do samodzielnej egzystencji po ukończeniu 18. roku życia. Dodatek miałby wynieść 500 złotych miesięcznie bez kryterium dochodowego.

Protestujący domagają się także zrównania kwoty renty socjalnej z najniższą rentą z ZUS z tytułu całkowitej niezdolności do pracy wraz ze stopniowym podwyższaniem tej kwoty do równości minimum socjalnego obliczonego dla gospodarstwa domowego z osobą niepełnosprawną.

ILE MOŻE KOSZTOWAĆ PAŃSTWO SPEŁNIENIE ŻĄDAŃ PROTESTUJĄCYCH