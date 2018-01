Super Wektor powędrował do premiera. "Jak mało kto rozumie przedsiębiorców"





Cel naszej ekipy politycznej jest jeden - silniejsza gospodarka, silna Polska, silne społeczeństwo po to, żebyśmy mogli więcej znaczyć w Europie - powiedział w sobotę premier Mateusz Morawiecki, odbierając Super Wektora 2017 - nagrodę Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej.

Premier podkreślił, że nagroda, którą otrzymał jest "zobowiązaniem do tego, żeby jeszcze lepiej starać się wytyczać rzeczywiście wektory polskiej gospodarki".



- Cel nasz, cel przedsiębiorców, cel biznesu i cel naszej ekipy politycznej jest jeden - silniejsza gospodarka, silna Polska, silne społeczeństwo po to, żebyśmy mogli więcej znaczyć w Europie - powiedział Mateusz Morawiecki.

Wektor dla Morawieckiego

Pracodawcy RP przyznali swoją nagrodę premierowi za to, że "najpierw nakreślił odpowiednią strategię – Strategię na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, a następnie przekonał do jej realizacji siły polityczne. Za to, że oddał w niej należne miejsce przedsiębiorcom, bez których rozwój Polski nie jest możliwy".

Głos przedsiębiorców

Premier obiecał, że w ciągu najbliższych miesięcy zostanie skutecznie wdrożona Konstytucja Biznesu, a rząd będzie słuchał przedsiębiorców. "Bo spójna polityka jest w naszym wspólnym interesie, bo innowacyjna gospodarka jest w naszym wspólnym interesie. Wykwalifikowani pracownicy, którzy więcej zarabiają, są też w naszym wspólnym interesie.

"Premier rozumie przedsiębiorców"

Prezydent Pracodawców RP Andrzej Malinowski mówił, że znakiem rozpoznawczym Morawieckiego jest jego talent, charakter i profesjonalizm zawodowy, na którym skorzystały firmy, dla których pracował obecny premier. - Był on przy tym, być może całkiem nieświadomie, pionierem tak obecnie silnego trendu etyki w biznesie - zwrócił uwagę szef Pracodawców RP.



- Ideowość, twardy charakter, wiedza, zasady, to idealny pakiet lidera, przywódcy nie tylko w biznesie, kogoś, kto może wytyczyć drogę zarówno w gospodarce, jak i społeczeństwu - zaznaczył.

Laureaci Wektorów

Wektory 2017 trafiły do 11 laureatów – osobistości oraz instytucji, które w ubiegłym roku osiągnęły wyjątkowe sukcesy lub zaważyły na rozwoju polskiej gospodarki.



Wektora otrzymała między innymi firma Provident "za wieloletnie utrzymywanie pozycji lidera na rynku finansów osobistych oraz nieustanne wprowadzanie nowych rozwiązań w funkcjonowaniu branży".



Igora Klaję, prezesa spółki OTCF (właściciela marki 4F) doceniono "za przekucie własnej pasji sportowej na energię tworzenia nowoczesnej i profesjonalnej firmy, za odwagę i determinację w realizacji celu".



Założyciel firmy Selena FM, Krzysztof Domarecki otrzymał Wektora za śmiałą inwestycję w badania i rozwój a Norbert Rethmann za osobiste i długotrwałe zaangażowanie w budowę dobrych relacji pomiędzy Polską a Niemcami, konsekwentne inwestowanie na polskim rynku oraz prowadzenie na szeroką skalę działalności charytatywnej.



Wektory

Wektory przyznawane są przedstawicielom świata gospodarki, nauki, kultury, polityki i mediów, "którzy swoją działalnością wyznaczyli godne naśladowania standardy albo wypracowali nowatorskie rozwiązania – gospodarcze lub społeczne".



W poprzednich latach Super Wektory Pracodawcy RP przyznali m.in.: Bronisławowi Komorowskiemu, Markowi Belce, Donaldowi Tuskowi, Lechowi Wałęsie, Leszkowi Balcerowiczowi, Aleksandrowi Kwaśniewskiemu i Leszkowi Millerowi.