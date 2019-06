Morawiecki: Musimy zawsze dbać o prawdę. Proszę, żebyście zawsze o Polsce mówili dobrze





Na Polskę wylano już tyle różnych wiader pomyj, tak bardzo była sponiewierana przez historię przez ostatnich 200-300 lat, że teraz przez 25 lat postarajmy się mówić o niej dobrze - zaapelował w środę do uczniów premier Mateusz Morawiecki.

Premier Morawiecki wziął w środę udział w zakończeniu roku szkolnego 2018/2019 w II Liceum Ogólnokształcącym w Chełmie.

Premier: Musimy dbać o prawdę. Mówcie dobrze o Polsce

Podczas uroczystości premier zwrócił uwagę na odśpiewany wcześniej hymn szkoły. - Była taka fraza, że będziecie zawsze dbać o prawdę. To przepiękna fraza, dziękuję za nią - powiedział.

"Rodzice mogą być pewni, że ich dzieci znajdą miejsce w szkołach średnich" Miejsc w szkołach... czytaj dalej » - Musimy zawsze dbać o prawdę, dlatego proszę was też o to, gdziekolwiek będziecie spędzać te wakacje, żebyście zawsze o Polsce mówili dobrze, jak najlepiej - nil nisi bene (łac. mów dobrze albo wcale) - zaapelował do uczniów Morawiecki.



Jak dodał, mówić o Polsce trzeba dobrze, "nie dlatego, że jest taka absolutnie idealna, bo nic nie jest idealne". - Ale wylano na nią już tyle wiader pomyj różnych, tak bardzo była sponiewierana przez historię ostatnich 200-300 lat, że teraz przez 25 lat postarajmy się po prostu mówić dobrze, uczciwie pokazując jej piękno. Piękno przyrody, piękno historii i piękno ludzi, którzy w Polsce mieszkają -- podkreślił premier.

Premier życzył również szkolnej młodzieży pięknych i bezpiecznych wakacji. - Życzę wam, żeby te wakacje były piękne, żebyście wzięli ze sobą książkę, z której nie będziecie musieli pisać wypracowania i pojechali na wycieczkę, z której nie będzie trzeba pisać żadnych sprawozdań - mówił.