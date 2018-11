"Premier zwrócił się do służb i prokuratury" w sprawie szefa KNF

Premier wezwał do natychmiastowego powrotu z zagranicy szefa Komisji Nadzoru Finansowego - poinformowała na antenie TVN24 Joanna Kopcińska, rzeczniczka rządu. To reakcja na wtorkowy artykuł dziennikarzy "Gazety Wyborczej", którzy donoszą, że szef KNF Marek Chrzanowski miał złożyć propozycję korupcyjną bankierowi Leszkowi Czarneckiemu.

We wtorkowym wydaniu "Gazety Wyborczej" ukazał się artykuł pt. "40 milionów i nie będzie kłopotów". Dziennikarze publikują nagranie rozmowy, w której szef Komisji Nadzoru Finansowego Marek Chrzanowski zaoferował układ właścicielowi Getin Noble Bank Leszkowi Czarneckiemu - przychylność za 40 milionów złotych.

Premier wzywa szefa KNF do złożenia wyjaśnień

"Gazeta Wyborcza". Bankier oskarża szefa KNF o złożenie propozycji korupcyjnej "40 milionów i... czytaj dalej » - Póki co mamy doniesienia medialne, ale Prezes Rady Ministrów zwrócił się do służb i prokuratury o podjęcie szybkich, zdecydowanych działań w celu sprawdzenia i wyjaśnienia informacji, które pojawiły się w mediach - poinformowała Kopcińska.

Dodała, że "premier wezwał szefa Komisji Nadzoru Finansowego do złożenia natychmiastowych wyjaśnień".

Pytana, czy dojdzie do bezpośredniego spotkania Mateusza Morawieckiego z szefem KNF odparła, że "przewodniczący KNF przebywa obecnie za granicą, został wezwany przez premiera do natychmiastowego powrotu".

- Jeśli zarzuty wskazane przez dziennikarzy potwierdzą się w części lub całości, wobec odpowiedzialnych osób zostaną wyciągnięte konsekwencje wynikające z przepisów prawa - zapewniła.

"Problem, który trzeba wyjaśnić"

"Najpierw muszą być fakty, później będą działania adekwatne do ustaleń" - Doświadczenie... czytaj dalej » Szef kancelarii premiera Michał Dworczyk mówił we wtorek rano w radiu RMF FM, że "jest to oczywiście problem, który trzeba wyjaśnić". - Stąd działania podjęte przez premiera. Oczywiście, jeżeli potwierdziłyby się doniesienia medialne, ta sprawa zostanie wyjaśniona i zostaną wyciągnięte konsekwencje, nie będzie żadnej taryfy ulgowej - zapowiedział.

Dodał, że obecnie rządzący "tym różnią się od poprzedników, że nie zamiatają takich spraw pod dywan".

