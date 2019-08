Premier: kolejki do specjalistów skracają się o miesiące





Kolejki w wielu obszarach, bardzo ważnych dla ludzi, jak endoprotezy czy zaćmy, skracają się i to o miesiące, wykupiliśmy nadwykonania z ośmiu lat, bardzo dużo dodatkowego sprzętu, zwiększamy wydatki do 6 procent PKB - przekonywał w "Faktach po Faktach" w TVN24 premier Mateusz Morawiecki. - Wiele robimy, żeby ten wielki tankowiec pod banderą służby zdrowia zszedł na bardziej właściwy kurs - mówił. Dodał, że "to epokowa zmiana w służbie zdrowia", ale zauważył jednocześnie, że "wiele jest jeszcze do poprawy".

Premier Mateusz Morawiecki był pytany we wtorkowych "Faktach po Faktach" w TVN24 między innymi o sytuację w służbie zdrowia.

Służba zdrowia - jak wynika z sondażu Kantar dla "Faktów" TVN i TVN24 - to najważniejszy temat kampanijny dla Polaków, a dla polityków to wciąż problem.

"Kolejki w wielu obszarach skracają się o miesiące"

Premier pytany, kiedy znikną kolejki do lekarzy, odparł: - Kolejki w wielu obszarach bardzo ważnych dla ludzi, jak endoprotezy czy zaćmy, skracają się i to skracają się o miesiące. Wykupiliśmy nadwykonania z ośmiu lat. Zakupiliśmy bardzo dużo dodatkowego sprzętu, praktycznie za około dwa miliardy złotych. Zwiększamy wydatki do poziomu 6 procent.

- To epokowa zmiana dla służby zdrowia - ocenił premier.

Przyznał jednak, że "kolejki do specjalistów będą mogły być skrócone nie tylko wtedy, gdy rząd zagwarantuje odpowiednią pulę pieniędzy, ale również wtedy, kiedy będą specjaliści".

- A przez poprzednie 15-20 lat wyjechało z Polski 25-30 tysięcy lekarzy, w związku z tym pierwszą decyzję, jaką podjął pan minister [Konstanty - przyp. red.] Radziwiłł, a minister [Łukasz - red.] Szumowski ją kontynuuje, to jest kształcenie większej liczby lekarzy.

- Dzisiaj kształcimy ponad 50 procent więcej lekarzy. Tylko że proces kształcenia lekarzy trwa około 10 lat - dodał szef rządu w "Faktach po Faktach".

"Na SOR-ach dokonujemy bardzo daleko idących zmian"

Premier ocenił, że również na Szpitalnych Oddziałach Ratunkowych rząd dokonuje "bardzo daleko idących zmian". - Ja widzę, że ta reforma idzie w bardzo właściwym kierunku, dlatego że potrafiliśmy w kilku obszarach skrócić kolejki, zapłacić za nadwykonania, usprzętowić te szpitale i zaczynamy kształcenie lekarzy - wymieniał Morawiecki.

Podkreślił jednocześnie, że zawód pielęgniarki "po raz pierwszy od 10 lat stanie się znowu zawodem pożądanym". - Ja się z tego cieszę bardzo, bo pielęgniarka jest tak ważnym, tak pięknym zawodem, że potrzebujemy jak najwięcej pielęgniarek - mówił.

"Powoli staramy się zmieniać rzeczywistość we właściwym kierunku"

Zdaniem Morawieckiego rząd "powoli stara się zmieniać rzeczywistość we właściwym kierunku". Wśród tych zmian wymienił między innymi program wymiany karetek oraz skracanie się kolejek do lekarzy. - One się skracają przez ostatnie 2-3 lata cały czas, tylko że jeżeli kolejka trwa 280 dni, a skróci się do 240, to pani mnie nie pochwali? Chyba że się mylę - zwrócił się do prowadzącej program Anity Werner.

- Mamy też bez limitu dostęp do rezonansów i do badań, z których potem dopiero wynikają zlecenia specjalistyczne - mówił premier.

- Wiele robimy, żeby ten wielki tankowiec pod banderą służby zdrowia zszedł na bardziej właściwy kurs - powiedział Morawiecki. Jednocześnie zauważył, że "wiele jest jeszcze do poprawy".

Oglądaj Wideo: tvn24 Mateusz Morawiecki o sytuacji w służbie zdrowia