Premier w Davos: niewiele krajów w Europie jest jednocześnie proamerykańska i proeuropejska

Silniejsze i równiejsze państwa członkowskie spowodują, że Unia Europejska będzie silniejsza. Należy stosować te same standardy dla wszystkich państw - mówił w czwartek premier Mateusz Morawiecki na Światowym Forum Ekonomicznym w Davos. Przekonywał też, że Polska jest jednocześnie proeuropejska i proamerykańska.

Premier Mateusz Morawiecki na Światowym Forum Ekonomicznym w Davos podczas panelu "The New Impetus for Europe" podkreślał, że "Polska jest bardzo proeuropejska, dumna ze swoich osiągnięć i proamerykańska". Dodał, że "niewiele krajów w Europie jest jednocześnie proamerykańska i proeuropejska".

W swoim wystąpieniu zaznaczył, że sam patrzy na europejską tożsamość poprzez różnorodność, bo - jak ocenił - Europa jest zróżnicowana.

Premier: głos ludu to nie jest populizm

- Musimy zadać sobie także pytanie, czy Unia Europejska będzie silniejsza z silnymi państwami członkowskimi czy słabsza? Moja odpowiedź jest taka, że silniejsze i równiejsze państwa członkowskie spowodują, że Unia Europejska będzie silniejsza - oświadczył Morawiecki.



W tym kontekście wskazywał także rolę społeczeństw państw członkowskich. - Głos ludu to nie jest populizm - mówił premier.



Jego zdaniem, niektóre ruchy polityczne w Europie są "stygmatyzowane" przez określanie ich jako "populistyczne". - To sygnał, co dzieje się wokół nas, że ludzie chcą mieć (wpływ na - red.) władzę, chcą lepiej rozumieć i wiedzieć na przykład, jak działają instytucje europejskie - mówił Morawiecki.

"Będę bardzo wspierał kontynuację tych bardzo dobrych programów"

Premier Mateusz Morawiecki pozytywnie ocenił dotychczasowe unijne programy strukturalne, w tym politykę spójności. - Będę bardzo wspierał kontynuację tych bardzo dobrych programów w kolejnych Wieloletnich Ramach Finansowych - zadeklarował.



Morawiecki ocenił przy tym, że z ekonomicznego punktu widzenia w Europie zaniedbana została kwestia równości.



- W Polsce w ciągu ostatnich paru lat pogodziliśmy dwie kwestie o ogromnym znaczeniu dla całej ludności: silny wzrost gospodarczy, niski lub bliski zeru deficyt budżetowy i jednocześnie zaprezentowaliśmy podejście oparte na solidarności z różnymi grupami społecznymi - przekonywał.



Szef polskiego rządu krytykował również funkcjonowanie rajów podatkowych. Jak mówił, "są raje podatkowe na świecie, w tym i w Europie. To państwa, które wykorzystują swoją władzę lub nadużywają swoich systemów podatkowych na szkodę innych krajów, musimy to zatrzymać, to nie pomaga Unii Europejskiej w budowaniu zaufania".

"Musimy stosować te same standardy"

Morawiecki dziękował także prezydentowi Francji Emmanuelowi Macronowi i kanclerz Niemiec Angeli Merkel za wsparcie dla pomysłu wprowadzenia podatku cyfrowego.



Premier ocenił także, że jedną z istotnych kwestii w Europie jest dziś unikanie stosowania tych samych standardów przez różne państwa. W jego ocenie np. Włochy zostały potraktowane w UE inaczej niż Francja.



- Jest (obecne - red.) to poczucie dumy, potrzeby równości, równych standardów i musimy stosować te same standardy dla wszystkich państw członkowskich Unii Europejskiej - powiedział szef polskiego rządu.



Morawiecki odniósł się także do kwestii migracji. Ocenił, że nie można zignorować tego, co dzieje się na wschodniej flance NATO po agresji rosyjskiej na Ukrainę w 2014 roku.

- Miliony ludzi z Ukrainy wyemigrowało do Polski i niektórzy z nich są uchodźcami - oświadczył. Jego zdaniem polskie procedury pozwalają na szybką adaptację Ukraińców m.in. na rynku pracy, stąd niewielu z nich rejestruje status uchodźcy.

Unia rynków kapitałowych

Premier nawoływał również do wspierania pomysłu unii rynków kapitałowych. Ocenił przy tym, że Unia Europejska bardziej niż USA jest zależna od sektora bankowego, w tym kredytów. Jego zdaniem unia rynków kapitałowych mogłaby wnieść nową dynamikę zwłaszcza dla klasy średniej w Europie.



Unia rynków kapitałowych to unijna inicjatywa, która ma pogłębić i bardziej zintegrować rynki kapitałowe 28 państw członkowskich UE poprzez m.in. zapewnienie zwłaszcza małym i średnim przedsiębiorstwom nowych źródeł finansowania, zredukować koszty pozyskiwania kapitału i przyciągnąć do UE więcej inwestycji zagranicznych.



49. Światowe Forum Ekonomiczne w Davos odbywa się od 22 do 25 stycznia. Do szwajcarskiego kurortu pod koniec stycznia co roku zjeżdżają światowi przywódcy polityczni, prezesi największych firm i organizacji pozarządowych oraz intelektualiści. Davos to nie tylko konferencja naukowa, ale także okazja do nieformalnych rozmów światowych liderów politycznych i biznesowych. Forum obejmuje kolacje i panele dyskusyjne dotyczące globalnych trendów społecznych i gospodarczych. Tematem przewodnim tegorocznego forum jest Globalizacja 4.0.