"Konstruktywny dialog". Morawiecki spotka się z Junckerem

Video: tvn24

Szymański: Polska oczekuje postępu ze strony Komisji...

14.05 | Komisja Europejska powinna wykazywać "większą gotowość" do konstruktywnych działań wobec Polski. Polska oczekuje właściwego zrozumienia i politycznej analizy tego, co się stało we wzajemnych relacjach w szczególności w ostatnich trzech miesiącach - oświadczył w poniedziałek w Brukseli minister do spraw europejskich Konrad Szymański.

»