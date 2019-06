"Ojciec Święty był ojcem porozumienia między Polakami"





Pierwsza pielgrzymka Jana Pawła II do Polski w 1979 roku obudziła w Polakach solidarność i pragnienie wolności. Papież przyniósł wówczas ziarno porozumienia, Ojciec Święty był ojcem porozumienia między Polakami - podkreślał premier Mateusz Morawiecki, przemawiając w historycznej Sali BHP Stoczni Gdańskiej.

Szef rządu wziął w Gdańsku w poniedziałek udział w konferencji naukowej "Obudził w nas Solidarność. W 40. rocznicę Pierwszej Pielgrzymki Jana Pawła II do Ojczyzny", która odbywa się w historycznej Sali BHP Stoczni Gdańskiej.

"Papież przyniósł wówczas ziarno porozumienia"

- Jesteśmy w historycznym miejscu, gdzie rodziła się Solidarność - mówił premier. - Ale zanim się narodziła, to kilkanaście miesięcy wcześniej Jan Paweł II, papież Polak, obudził w nas tę solidarność. Jego dzieło i jego słowa stworzyły zupełnie nową przestrzeń myślenia, nową przestrzeń dla pragnień wolności, niepodległości i demokracji - wskazywał Morawiecki.

Dodał, że to właśnie podczas pierwszej pielgrzymki do Polski papież Jan Paweł II obudził w Polakach solidarność. - Przyniósł też do Polski coś wyjątkowego w tamtych latach wielkich i głębokich podziałów - trzeba sobie powiedzieć, że byli oni i byliśmy my - papież przyniósł wówczas ziarno porozumienia. Ojciec Święty był ojcem porozumienia między Polakami - powiedział.

- To porozumienie dało też późniejszy posiew wolności - dodał premier.

"Obudzenie milczącej większości"

- Wbrew dzisiejszym różnym zapatrywaniom, spojrzeniu na naszą rzeczywistość, wielkim naszym pragnieniem jest również to porozumienie, to obudzenie milczącej większości - bo to nastąpiło wtedy, 40 lat temu, 39 lat temu - podkreślał szef rządu.

- Nie chcę mojego wystąpienia w żaden sposób zabarwiać jakimś politycznym wydźwiękiem, ale myślę, że przynajmniej tak się staramy, żeby ta milcząca większość dochodziła coraz bardziej do głosu, żeby to był jej czas. I to staje się coraz bardziej jej czas - oświadczył Morawiecki.