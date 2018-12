Premier o "remoncie" Polski: dom jest umeblowany, ściany pomalowane

Morawiecki o wzroście cen produktów spożywczych

- Są produkty spożywcze, które rzeczywiście są za drogie np. masło, mleko. Monitorujemy to i bardzo nas to niepokoi - powiedział premier Mateusz Morawiecki. Jak dodał, ceny artykułów spożywczych zależą od warunków meteorologicznych. - W tym roku mieliśmy suszę, a ona dotknęła szereg upraw i to przekłada się też na ceny - tłumaczył premier.

