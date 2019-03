"Czujni niczym orzeł, szybcy jak błyskawica". Premier odwiedził jednostkę GROM

Video: tvn24

Zginął żołnierz GROM. "Ta śmierć nie jest bezsensowna"

1.09. | - Łączymy się z rodziną tego tragicznie zmarłego oficera, współczujemy im głęboko. Ale zarazem chciałbym powiedzieć, że ta śmierć nie jest bezsensowna. To pozwala wyciągnąć wnioski na przyszłość i być może ocalić życie innym - mówił we "Wstajesz i wiesz" współtwórca GROM Wojciech Brochwicz. Podczas ćwiczeń jednostki w minioną niedzielę doszło do tragicznej śmierci żołnierza.

