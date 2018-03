Foto: Darek Delmanowicz / PAP Video: Paweł Abramowicz / Fakty TVN

02.07.2017 | Radny powiatu Biała Podlaska prosi Wojska...

Wojska Obrony Terytorialnej do walki z dzikami. Radny z Białej Podlaskiej, Marian Tomkowicz, ma pomysł i prośbę do pani premier. Skoro dziki wchodzą na terytorium ludzi, niech WOT go bronią przed tymi zwierzętami. Ministerstwo Obrony Narodowej uprzejmie poinformowało, że siły te nie są organem właściwym do realizacji zadań w zakresie eliminacji populacji dzików.

»