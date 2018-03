W różnych aspektach - gospodarczych, zbrojeniowych - toczą się cały czas rozmowy między Polską a USA, tak jak się toczyły do tej pory i nie ma tutaj żadnych zmian - zapewniał w środę premier Mateusz Morawiecki. W opinii szefa rządu doniesienia, które ujrzały światło dzienne we wtorek, były "zupełnie nieprawdziwe". - Ktoś został wprowadzony w błąd - dodał. Odniósł się także do wtorkowego spotkania z prezydentem i szefem MSZ.

Premier, pytany o oświadczenie Departamentu Stanu dotyczące wtorkowych doniesień medialnych na temat wprowadzenia amerykańskich sankcji wobec polskich władz, powiedział że te doniesienia okazały się "zupełnie nieprawdziwe". Rzeczniczka Departamentu Stanu: mamy obawy, ale nie zrezygnujemy ze zobowiązań wobec Polski - Doniesienia na... czytaj dalej »

"Ktoś został wprowadzony w błąd"

- To świadczy o tym, że tutaj ktoś pewnie został wprowadzony w błąd przez kogoś - ocenił Morawiecki.

- Ja to mogę potwierdzić, ponieważ na naszym poziomie, w różnych aspektach, gospodarczych, zbrojeniowych, toczą się cały czas rozmowy, tak jak się toczyły do tej pory, i nie ma tutaj żadnych zmian - dodał szef rządu.

Morawiecki określał jako "dementi" oświadczenie rzeczniczki amerykańskiego Departamentu Stanu. Nazwała ona "nieprawdziwymi" doniesienia na temat domniemanego zawieszenia współpracy Polski i USA wysokim szczeblu.

Portal onet.pl poinformował, że w związku z nowelizacją ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej Amerykanie wprowadzili szczególne sankcje wobec polskich władz. Według wtorkowej publikacji do czasu przyjęcia zmian w ustawie prezydent ani wiceprezydent USA mieli nie spotykać się z polskim prezydentem czy premierem.

Jak podawał portal, ultimatum miało zostać sformułowane przez wysokiej rangi oficjeli amerykańskich na spotkaniu z polskimi dyplomatami. Kluczową postacią podczas tych rozmów miał być Wess Mitchell, jeden z najbliższych współpracowników szefa dyplomacji USA.

"Jeżeli Amerykanie nie widzą problemu do rozwiązania, to się nie spotykają" Stany Zjednoczone... czytaj dalej » Według portalu istnienie ultimatum potwierdza notatka polskiej ambasady w Waszyngtonie z 20 lutego. Z notatki ma wynikać między innymi, że do momentu zażegnania sporu o nowelę ustawy o IPN Stany Zjednoczone wprowadzają dla polskich władz zakaz kontaktów dwustronnych na najwyższym szczeblu. Poza tym Amerykanie - jak podaje onet.pl - mieli też wspominać o blokadzie finansowania wspólnych projektów wojskowych.

Oświadczenie Departamentu Stanu

Informacje te skomentowała we wtorek wieczorem rzeczniczka Departamentu Stanu USA Heather Nauert. - Doniesienia na temat domniemanego zawieszenia naszej współpracy w dziedzinie bezpieczeństwa czy dialogu na wysokim szczeblu są po prostu nieprawdziwe - podkreśliła Nauert.

- Polska jest naszym bliskim sojusznikiem w NATO. Tak pozostanie, to się nie zmieniło. Nie oznacza to, że nie ma między nami nieporozumień dotyczących ustawy, która weszła w życie. Zajęliśmy w tej sprawie bardzo jasne stanowisko - zaznaczyła rzeczniczka.

Oglądaj Wideo: tvn24 Heather Nauert o relacjach z Polską

Jak dodała rzeczniczka, amerykańska administracja zachęca polski rząd do uważnego wsłuchania się w argumenty Waszyngtonu.

Spotkanie prezydenta, premiera, szefa MSZ

Premier w trakcie konferencji odniósł się również do wtorkowego spotkania z prezydentem Andrzejem Dudą i ministrem spraw zagranicznych Jackiem Czaputowiczem. Jak poinformował, dotyczyło ono głównie inicjatywy Trójmorza. - Dyskutowaliśmy o infrastrukturze gazowej, drogowej, o polityce, o wspólnocie interesów, o wspólnych wyzwaniach w zakresie Trójmorza - wymieniał Morawiecki.

Oglądaj Wideo: tvn24 Morawiecki: spotkanie z prezydentem i szefem MSZ dotyczyło głównie inicjatywy Trójmorza

- W ostatniej części rozmowy również wymieniliśmy się informacjami z panem prezydentem dotyczącymi naszych spotkań. Pan prezydent widział się niedawno z panem przewodniczącym Junckerem, ja się będę widział z panem przewodniczącym Junckerem jutro - dodał premier.

Cichocki: nie było ultimatum w kwestii spotkań najwyższego szczebla z USA To nieprawda, nie... czytaj dalej » Prezydent spotkał się z szefem Komisji Europejskiej Jean-Claude'em Junckerem w połowie lutego w Wilnie, podczas obchodów 100. rocznicy odbudowy Państwa Litewskiego. Jak poinformował szef gabinetu prezydenta Krzysztof Szczerski, prezydent miał usłyszeć od Junckera, że szef KE jest zadowolony z formy dialogu między Polską a Brukselą oraz że dialog "zmierza we właściwym kierunku".

Spotkanie Morawiecki-Juncker

Z kolei zaplanowane na czwartek spotkanie premiera Mateusza Morawieckiego z szefem Komisji Europejskiej będzie już drugim z rzędu spotkaniem dotyczącym prowadzonej przez KE procedury w sprawie naruszenia zasad praworządności w Polsce, w związku z wprowadzonymi zmianami w sądownictwie i Trybunale Konstytucyjnym. W trakcie spotkania szef polskiego rządu ma zaprezentować Junckerowi tak zwaną "białą księgę" dotyczącą reformy wymiaru sprawiedliwości.

Rzeczniczka Departamentu Stanu pytana o możliwość spotkania prezydenta Andrzeja Dudy z prezydentem Donaldem Trumpem odparła, że nie słyszała o takich planach. Dopytywana, czy dojdzie do takiego spotkania podczas lipcowego szczytu NATO, Heather Nauert odpowiedziała, że "jeszcze nic nie zostało ogłoszone w związku z szczytem NATO w lipcu".

Podkreśliła przy tym, że Stany Zjednoczone nie zrezygnują ze swoich zobowiązań wobec Polski. - Mamy swoje obawy dotyczące tej ustawy i jasno je przedstawiliśmy - zaznaczyła.

Wizyta Magierowskiego w USA

Pod koniec lutego wiceszef MSZ Marek Magierowski odbył trzydniową wizytę w Stanach Zjednoczonych, w trakcie której spotkał się między innymi z asystentem sekretarza stanu do spraw europejskich Wessem Mitchellem, przedstawicielami Kongresu oraz głównych organizacji żydowskich w Stanach Zjednoczonych. Rzecznik rządu: dwustronna współpraca strategiczna z USA nie jest zagrożona Kontakty... czytaj dalej »

Głównymi tematami rozmów z Mitchellem - jak informowało MSZ - było omówienie perspektyw rozwoju współpracy oraz znaczenia sojuszu Polski z USA, w szczególności w wymiarze bezpieczeństwa i obrony oraz kontrowersje powstałe wokół nowelizacji ustawy o IPN.

Szczerski spotka się z przedstawicielami Departamentu Stanu

Szef gabinetu prezydenta Krzysztof Szczerski w czwartek w Waszyngtonie ma się spotkać z przedstawicielami Departamentu Stanu oraz doradcami prezydenta USA w Radzie Bezpieczeństwa Narodowego.

- Poza kwestiami bezpieczeństwa w perspektywie tegorocznego szczytu NATO, tematyka rozmów dotyczyć będzie także szeroko pojmowanej polsko-amerykańskiej współpracy dwustronnej i bieżącego stanu naszych relacji - zapowiadał wcześniej prezydencki minister.

Z kolei - jak zapowiedział we wtorek wiceminister obrony narodowej Wojciech Skurkiewicz - obecnie przygotowywana jest wizyta wiceprezydenta USA Mike'a Pence'a w Warszawie. Pence miałby pojawić się w Polsce w drugiej połowie roku w związku z przypadającymi na 2018 rok obchodami 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości.

Zmiany w ustawie o Instytucie Pamięci Narodowej

Nowelizacja ustawy o IPN weszła w życie 1 marca. Zakłada ona między innymi, że każdy, kto publicznie i wbrew faktom przypisuje polskiemu narodowi lub państwu polskiemu odpowiedzialność lub współodpowiedzialność za zbrodnie popełnione przez III Rzeszę Niemiecką lub inne zbrodnie przeciwko ludzkości, pokojowi, oraz zbrodnie wojenne, będzie podlegał karze grzywny lub pozbawienia wolności do lat trzech.

Taka sama kara grozi za "rażące pomniejszanie odpowiedzialności rzeczywistych sprawców tych zbrodni". Nowela wywołała krytykę między innymi ze strony Izraela i USA.

Art. 55a zmienionej ustawy o IPN

Prezydent Andrzej Duda podpisał znowelizowaną ustawę 6 lutego, a następnie w trybie kontroli następczej skierował ją do Trybunału Konstytucyjnego. Prezydent chce, by Trybunał zbadał, czy przepisy ustawy nie ograniczają w sposób nieuprawniony wolności słowa oraz by przeanalizował kwestię tak zwanej określoności przepisów prawa.