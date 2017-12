Video: tvn24

"Duzi rośnijcie". Życzenia dla widzów od dziennikarzy TVN24

24.12 | Z całego serca życzę Państwu miłości, wolności i zdrowia. Bo to są te wartości, których nie da się kupić, a które łatwo stracić - powiedziała w świątecznych życzeniach od dziennikarzy dla widzów TVN24 Justyna Pochanke, prezenterka "Faktów". - Nic to zawieje, nic to burze. Drogie telewidzki, drodzy telewidzowie: duzi rośnijcie - dodał Tomasz Sianecki ze "Szkła Kontaktowego". Życzenia na specjalnym nagraniu złożyli też Piotr Marciniak, Anna Jędrzejowska, Anita Werner, Diana Rudnik oraz Andrzej Morozowski.

