Video: TVN24BiS /

Rzecznik rządu Joanna Kopcińska o nagrodzie dla Beaty Szydło

27.02 | Rzeczniczka rządu Mateusza Morawieckiego Joanna Kopcińska pytana przez dziennikarzy w Sejmie o informacje przekazane przez polityka Platformy podkreśliła, że proces "jest transparentny" i zasugerowała, by kierować pytania w tej sprawie do osób, "które takie nagrody otrzymały". - Ważne jest to, jak praca poszczególnych osób przekłada się na realizację programu - zaznaczyła Kopcińska.

