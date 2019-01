"Współpraca ponad podziałami". Premier dziękuje opozycji za spotkanie

"Jeżeli to miała być zagrywka PR-owa premiera, to naprawdę...

25.01 | Prezes PSL Władysław Kosiniak-Kamysz komentował w "Faktach po Faktach" spotkanie szefa rządu, ministrów i posłów z klubów i kół parlamentarnych. - Jeżeli to miała być jednokrotna zagrywka PR-owa premiera, to naprawdę szybko to wyjdzie - dodał.

