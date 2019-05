Premier: jesteśmy wdzięczni za to, co otrzymujemy z Unii, ale co najmniej tak dużo dajemy





»

Podkreślamy w naszych wypowiedziach narrację różną niż ta, która czasami daje się słyszeć w Brukseli. Jesteśmy wdzięczni za to, co otrzymujemy z Unii Europejskiej, ale podkreślamy, że co najmniej tak dużo dajemy Unii Europejskiej - powiedział w środę premier Mateusz Morawiecki na konferencji po spotkaniu z przywódcami państw, które od 2004 roku weszły do Unii.

Z okazji 15 rocznicy przystąpienia Polski do Unii Europejskiej na Zamku Królewskim odbył się szczyt "Together for Europe - High Level Summit". W spotkaniu zorganizowanym z inicjatywy premiera Mateusza Morawieckiego udział wzięli przedstawiciele państw, które od 2004 roku weszły do Unii.

CZYTAJ WIĘCEJ O SZCZYCIE "TOGETHER FOR EUROPE - HIGH LEVEL SUMMIT" >>>

Morawiecki: jesteśmy wdzięczni za to, co otrzymujemy z Unii Europejskiej, ale co najmniej tak dużo dajemy

Szczyt "Together for Europe" w 15. rocznicę wejścia Polski do Unii Europejskiej Dokładnie 15 lat... czytaj dalej » Po zakończeniu szczytu premier Morawiecki wystąpił na konferencji prasowej. Wzięła w niej udział też premier Rumunii Vasilica-Viorica Dancila.

- Nasza debata była niezwykle ożywiona. Bardzo szczera, bogata w treść i bardzo ciekawa. Oprócz podziękowań, wdzięczności dla przywódców, chciałbym kilka refleksji z tej debaty przekazać - powiedział Morawiecki.



Poinformował, że podczas debaty "kilku przywódców wyraziło wdzięczność dla Solidarności, jako naszego wielkiego ruchu, symbolu zarazem, a także wielkiego ruchu niepodległościowego, który doprowadził do obalenia komunizmu i rozpoczęcia wielkich przemian w 1989 roku".

Jak wskazał, między zachodnimi i centralnymi państwami są różne wyzwania i różny poziom rozwoju.

- Tak się stało, ponieważ byliśmy po niedobrej stronie żelaznej kurtyny, zostaliśmy zostawieni na pastwę komunizmu po strasznej drugiej wojnie światowej - zaznaczył premier.



- Dlatego wszyscy podkreślamy w naszych wypowiedziach narrację różną niż ta, która czasami daje się słyszeć w Brukseli. Mianowicie, że jesteśmy wdzięczni za to co otrzymujemy z Unii Europejskiej, ale podkreślamy, że co najmniej tak dużo dajemy Unii Europejskiej - powiedział Morawiecki.