Zmiany w prawie łowieckim. Zakaz udziału dzieci w polowaniach





»

Zakaz udziału nieletnich do 18. roku życia w polowaniach, zwiększenie do 150 metrów odległości od zabudowań, gdzie będzie można prowadzić odstrzał, możliwość wyłączenia swojej ziemi z polowań - takie rozwiązania przewiduje znowelizowane przez Sejm we wtorek Prawo łowieckie.

Za uchwaleniem ustawy wraz z poprawkami zagłosowało 221 posłów, 196 było przeciw, 7 wstrzymało się od głosu. Teraz nowelizacja trafi pod obrady Senatu. Konflikt interesów Czy nowy minister... czytaj dalej »

Posłowie przed głosowaniem poparli kilkanaście poprawek zgłoszonych przez PiS i PO. Większość stanowiły zmiany wniesione przez ugrupowanie rządzącą. Zaproponowane przez obie partie poprawki były też zbieżne z postulatami między innymi ekologów i obrońców zwierząt.

Zgodnie z przyjętymi zmianami, nie będzie można między innymi wykorzystywać żywych zwierząt do szkoleń psów myśliwskich czy polować w obecności lub przy udziale dzieci do 18. roku życia. Ta ostatnia poprawka zyskała negatywną rekomendację połączonych komisji środowiska i rolnictwa po drugim czytaniu.

Przeciwnicy wprowadzenia zakazu udziału dzieci w polowaniach przekonywali, że zmiana tego rodzaju jest ingerencją w prawa rodziców do wychowywania dzieci.

Posłowie nie zgodzili się natomiast, by zwiększyć do 250 metrów odległość od zabudowań mieszkalnych obszaru, na którym myśliwi będą mogli polować. Przed nowelizacją odległość ta wynosiła 100 metrów, poprawkę zwiększającą ją do 250 metrów zaproponowało PiS.

150 metrów to odległość została zapisana w wydanej przez ministra środowiska rekomendacji.

Henryk Kowalczyk, szef resortu, odnosząc się do propozycji zwiększenia tej odległości do 250 metrów, tłumaczył, że według analiz resortów znacząco ograniczałoby to możliwość prowadzenia polowań. Organizacje społeczne postulowały, by wynosiła ona 500 metrów.

Posłowie zgodzili się również, że właściciele lub użytkownicy wieczyści nieruchomości wchodzącej w skład obwodu łowieckiego będą mogli złożyć u starosty oświadczenie o braku zgody na prowadzenie polowań na ich gruntach. Nowelizacja przewiduje również zwiększenie nadzoru ministra środowiska nad Polskim Związkiem Łowieckim oraz rozwiązania dotyczące szacowania i wypłat odszkodowań za szkody wyrządzane przez zwierzynę łowną.

Oglądaj Paweł Suski (PO) komentuje nowelizację Prawa łowieckiego

Minister środowiska Henryk Kowalczyk przekonywał w Sejmie, że nowelizacja Prawa łowieckiego wraz z przyjętymi do niej poprawkami to kompromis, który nie będzie w pełni zadowalał wszystkich stron. Jego zdaniem w nowych przepisach znalazły się niektóre przepisy zbieżne z postulatami organizacji społecznych, rolników oraz myśliwych.

Zmiana przepisów po wyroku Trybunału Konstytucyjnego

Minister zmieni Prawo łowieckie? Kowalczyk zorganizował konsultacje Nowe pomysły... czytaj dalej » Celem nowelizacji było przede wszystkim wykonanie wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 2014 roku, który wskazał na niedostateczną ochronę praw właścicielskich w obowiązujących przepisach. Chodziło o brak konsultacji z prywatnymi właścicielami gruntów - podczas tworzenia obwodów łowieckich albo podczas polowań na ich terenie.

Trybunał dał wówczas 18 miesięcy na zmianę przepisów.

Rządowy projekt noweli Prawa łowieckiego trafił do Sejmu blisko półtora roku temu i od początku budził wiele emocji. Zakładał między innymi, że właściciel nieruchomości chcący wyłączyć swój grunt z polowań, musiałby przed sądem uzasadnić to swoimi przekonaniami religijnymi lub wyznawanymi zasadami moralnymi.