Szef KNF miał załatwić mu pracę. "Nie wiedziałem nic, nie prosiłem prezesa"

Nie prosiłem prezesa o załatwienie mi jakiejkolwiek posady - mówi radca prawny Grzegorz Kowalczyk. Według doniesień "Gazety Wyborczej" szef Komisji Nadzoru Finansowego Marek Chrzanowski miał załatwiać mu pracę u bankiera Leszka Czarneckiego. - Wmieszał mnie w jakąś sytuację, której kompletnie nie rozumiem - dodaje Kowalczyk.

We wtorkowym wydaniu "Gazety Wyborczej" ukazał się artykuł pt. "40 milionów i nie będzie kłopotów". Dziennikarze publikują nagranie rozmowy, w której - jak wskazują - szef Komisji Nadzoru Finansowego Marek Chrzanowski miał zaoferować układ właścicielowi Getin Noble Bank Leszkowi Czarneckiemu - przychylność za 40 milionów złotych.

"Wmieszał mnie w jakąś sytuację, której kompletnie nie rozumiem"

"Gazeta Wyborcza" przeprowadziła we wtorek krótki wywiad z radcą prawnym Grzegorzem Kowalczykiem. To jemu - według doniesień "GW" - Chrzanowski miał załatwiać pracę u bankiera Leszka Czarneckiego.

Kowalczyk podkreślił, że szef KNF nie poinformował go ani przed, ani po nagranej rozmowie o tym, że rozmawiał o jego zatrudnieniu. - Nie wiedziałem nic - zapewniał prawnik.

- Nie wiem, jak to możliwe (że Chrzanowski nie informował o rozmowie - red.), ja nie prosiłem prezesa o załatwienie mi jakiejkolwiek posady - mówił.

Na pytanie, jak rozumie to spotkanie i propozycję, by Czarnecki go zatrudnił, odparł, że "w ogóle tego nie rozumie".

Zaznaczył, że po publikacji artykułu "Gazety Wyborczej" nie omawiał sprawy z Chrzanowskim i póki co "nie ma ochoty z nim rozmawiać". - Wmieszał mnie w jakąś sytuację, której kompletnie nie rozumiem - powiedział radca prawny cytowany przez "GW".

Pytany, czy szef KNF go wykorzystał, odparł: - Tak myślę.

Kowalczyk powiedział, że zajmuje się "usługami dla podmiotów gospodarczych" i przyznał, że nie zna się na restrukturyzacji banków.

- Ja mam kancelarię i nie poszukuję zajęcia. (...) W tej chwili jestem po prostu zły - podsumował cytowany przez dziennik.