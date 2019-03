Przewracał znaki, wyrywał krzewy, rzucał koszem. Wandal w oku kamery

Szedł ulicami Poznania i niszczył wszystko, co napotkał na swojej drodze. Wyrywał krzewy, niszczył znaki i rzucał koszem na śmieci. Dzięki miejskiemu monitoringowi wandala szybko zatrzymali policjanci. Teraz będzie musiał odpowiedzieć za wyrządzone szkody.

Mężczyznę w nocy z czwartku na piątek nagrała kamera miejskiego monitoringu w okolicy placu Wolności i ulicy 27 grudnia w Poznaniu.

Przewracał znaki, zrywał banery, rzucał koszem

- Niszczy nasadzenia ozdobne, znaki drogowe, zrywa banery reklamowe i doprowadza do tego, że ta infrastruktura zostaje po prostu zniszczona. Kosze na śmieci są wyrzucane na środek jezdni - tak postępowanie wandala relacjonował Przemysław Piwecki, rzecznik prasowy straży miejskiej w Poznaniu.

Na nagraniu widać też, jak po przewróceniu znaku mężczyzna pozuje do zdjęcia, które wykonuje jego towarzysz.

Dzięki monitoringowi mężczyznę szybko zatrzymali policjanci. - Trafił do wytrzeźwienia. Po wytrzeźwieniu zapewne nie tylko zobaczy film, ale usłyszy, jakie konsekwencje czekają go za to, co zrobił - dodał Piwecki.